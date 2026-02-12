Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman

O tânără de 33 de ani, Karina Pavăl, a realizat una dintre cele mai mari achiziții din România ultimilor ani, proces complex și multifațetat, care a avut componente economice, juridice, financiare, patrimoniale și de personal.

Achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding – vehiculul de investiții controlat de familia Pavăl, care dețin și Dedeman și recent au achiziționat rețeaua Practiker a fost finalizată de fiica lui Dragoş Pavăl, unul din fondatorii Dedeman. Karina e și vicepreședintele Pavăl Holding.

„Această tranzacţie marchează un pas strategic important pentru Pavăl Holding şi reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al pieţei din România. Mulţumim echipelor KPMG Legal – Toncescu şi Asociaţii, KPMG în România şi Rothschild & Co pentru profesionalismul şi dedicarea demonstrate pe tot parcursul procesului”, a declarat Karina Pavăl.

Tranzacția a fost intermediată de Societatea de avocatură KPMG Legal – Toncescu și Asociații, împreună cu echipele KPMG Tax și Advisory din România

Karina Pavăl (33 ani) a studiat la Londra, întâi la Queen Mary University of London şi apoi la University of Cambridge, unde a absolvit un master în finanţe şi real estate. După finalizarea studiilor, s-a întors în România, pentru a se implica în businessul familiei.

Karina Pavăl este moştenitoarea imperiului construit de către fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, dar și a 30% din grupul de firme Tei, ce cuprinde atât lanţul de retail farma Farmacia Tei, cât şi retailerul de magazine cu articole pentru copii Bebe Tei.

Foto: Karina Pavăl / Sursa: Facebook.com

Tranzacția reprezintă una dintre cele mai importante tranzacții din sectorul de retail din România din ultimii ani și marchează intrarea Pavăl Holding (actionar unic Dedeman) în retailul alimentar. Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de magazine la nivel național, incluzând hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și unități discount, generând vânzări brute de aproximativ 3,2 miliarde euro în 2024.

Echipa KPMG Legal – Toncescu și Asociații, coordonată de Laura Toncescu, Partener KPMG, Head of KPMG Legal – Toncescu și Asociații, și Dragoș Iamandoiu, Partener, Head of Corporate M&A, KPMG Legal – Toncescu și Asociații, acordă asistență juridică integrată pe parcursul întregului proces, incluzând faza de due diligence, asistența în negociere, asistență pentru semnarea documentatiei și coordonarea aspectelor de autorizare, până la finalizarea acesteia.

Echipa KPMG Advisory, coordonată de Elena Surdeanu, Associate Partner, și KPMG Tax, coordonată de René Schöb, Partener, Head of Tax & Legal, Monica Iordache, Associate Director, și Alexandru Comănescu, Associate Partner, au realizat due diligence-ul financiar si fiscal și acordă asistență pe parcursul negocierii tranzacției.

„Suntem onorați să asistăm Pavăl Holding într-o tranzacție de referință pentru piața de retail din România. Dimensiunea și complexitatea proiectului au necesitat o abordare integrată, în care diversele expertize juridică, fiscală și financiară precum si alinierea constantă cu echipa Pavăl Holding coordonată de Karina Pavăl sunt esențiale pentru gestionarea eficientă a tuturor etapelor procesului. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, a declarat Laura Toncescu, Partener, Head of KPMG Legal – Toncescu și Asociații.

„Antreprenoriatul înseamnă curaj, viziune și capacitatea de a lua decizii strategice la momentul potrivit. Ne bucurăm că am fost alături de echipa Pavăl Holding coordonată de Karina Pavăl într-un proiect care reflectă ambiția de a construi pe termen lung și de a consolida o poziție solidă în piață. Printr-o abordare integrată și o coordonare strânsă între echipe, am reușit să gestionăm eficient complexitatea tranzacției și să livrăm o soluție adaptată obiectivelor clientului. Suntem încântați să fi fost parte dintr-un proiect care stabilește un nou reper în piață”, a declarat René Schöb, Partener, Head of Tax & Legal, KPMG în România.