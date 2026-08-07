Criza diplomatică dintre Spania și Italia se adâncește. Anunțul Madridului, după ce Roma i-a respins din start ultimatumul

Guvernul Spaniei a anunțat că introduce controale în porturi și în aeroporturi pentru călătorii care sosesc din Italia, începând de sâmbătă, de la ora 00:00, și până la data de 7 septembrie, au scris Reuters și El Pais.

Controalele care îi vor fiza pe pasagerii italieni se referă la verificarea identității și a naționalității, în timp ce în cazul călătorilor de altă cetățenie care sosesc din Italia vor fi făcute verificări de viză și permise de ședere.

În anunțul său, Madridul invocă un pretext similar cu cel al guvernului italian la momentul în care a suspendat Acordul Schengen cu Spania, și anume „presiunea persistentă a migrației ilegale cu care se confruntă Italia”.

Inițial, tot vineri, guvernul spaniol le dăduse autorităților italiene termen până duminică pentru ridicarea controalelor introduse la frontieră pentru sosirile din Spania ca răspuns la valul de migranți care păstrunseseră în Ceuta, exclavă spaniolă de pe coasta marocană. Madridul avertiza atunci că, în caz contrar, va răspunde cu măsuri „proporționale”.

Cele două țări nu au frontieră terestră comună, astfel că verificările de la graniță se referă la sosiri pe cale aeriană sau navală.

Italia respinsese ultimatumul Spaniei

În replică, guvernul condus de Giorgia Meloni anunțase că nu cedează în fața „ultimatumurilor sau impunerilor”.

„Italia nu acceptă ultimatumuri sau impuneri din străinătate privind securitatea națională și controlul frontierelor”, declara guvernul italian într-un răspuns la ultimatumul Madridului.

„Numai atunci când vom fi siguri că nu există riscuri de securitate sau terorism, că nu va exista un nou val de migranți și că niciun migrant ilegal nu se îndreaptă spre teritoriul european, vom lua în considerare revizuirea deciziilor pe care le-am luat până acum”, mai declara Roma.

Madridul susține că decizia guvernului de la Roma, care invocase preocupări legate de posibilitatea de a ajunge migranți din Ceuta în Italia, s-a bazat pe „argumente false”, lipsite de orice temei factual, deoarece migranții care au intrat ilegal în Ceuta nu au putut obține acces în spațiul Schengen, iar cei mai mulți dintre ei s-au întors deja în Maroc.

Ceuta și Melilla, cele două orașe autonome spaniole de pe coasta marocană, sunt supuse unui regim special din perspectiva Acordului Schengen, astfel că se fac controale la trecerea spre Spania continentală, atât la cea aeriană, cât și la cea navală, singurele modalități posibile, conform Ministerului spaniol al afacerilor externe.