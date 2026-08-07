Spania îi dă Italiei un ultimatum, din cauza restricțiilor „injuste” și „contrare intereselor UE” / Răspuns tranșant de la Roma

Guvernul spaniol le-a dat autorităților italiene termen până duminică pentru ridicarea controalelor de la frontieră, pe care Roma le-a introdus săptămâna trecută ca răspuns la valul de migranți care pătrunseseră în Ceuta, exclavă spaniolă de pe coasta marocană, potrivit Reuters și Euronews.com.

Italia, care nu are frontieră terestră comună cu Spania, anunța în 31 iulie că suspendă acordul Schengen cu Spania, la nivel terestru și naval, din cauza crizei din Ceuta.

Marți, după discuțiile purtate cu omologii săi din UE, ministrul spaniol al afacerilor interne a declarat că „spațiul Schengen nu a fost compromis în niciun fel în această criză” și că 70.000 din numărul estimat de 72.000 de migranți care trecuseră ilegal frontiera spaniolă la Ceuta s-au întors deja în Maroc.

Ultimatum pentru Italia

Vineri, guvernul spaniol a transmis un ultimatum pentru autoritățile italiene, cerându-le să ridice controalele introduse pentru sosirile din Spania, pe care le-a catalogat drept o măsură „injustă, contrară intereselor Uniunii Europene și discriminatorie față de populația spaniolă”.

Dacă Italia nu va elimina restricțiile „mai devreme de duminică, 9 august, Spania va fi forțată să adopte măsuri proporționale pentru a proteja demnitatea și interesele cetățenilor săi”, avertizează guvernul de la Madrid.

În criza din Ceuta au murit în jur de 80 de migranți.

Madridul susține că decizia guvernului de la Roma, care invocase preocupări legate de posibilitatea de a ajunge migranți din Ceuta în Italia, s-a bazat pe „argumente false”, lipsite de orice temei factual, deoarece migranții care au intrat ilegal în Ceuta nu au putut obține acces în spațiul Schengen.

Ceuta și Melilla, cele două orașe autonome spaniole de pe coasta marocană, sunt supuse unui regim special din perspectiva Acordului Schengen, astfel că se fac controale la trecerea spre Spania continentală, atât la cea aeriană, cât și la cea navală, singurele modalități posibile, conform Ministerului spaniol al afacerilor externe.

Replica Italiei

Italia a anunțat că nu va ceda la „ultimatumuri sau impuneri” și va menține controalele la sosirile din Spania cel puțin până la data de 15 august.

Într-un comunicat, guvernul de la Roma a declarat că își va reconsidera poziția doar după ce va fi sigur că nu există riscuri de terorism sau de securitate.

Criza din Ceuta marchează un nou minim al relațiilor dintre premierul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, și prim-ministrul conservator al Italiei, Giorgia Meloni.

În timp ce Meloni s-a poziționat drept una dintre principalele susținătoare ale unor controale mai stricte asupra imigrației în Europa, Sanchez a pledat pentru abordări mai liberale, iar recent și-a exprimat susținerea pentru un program de regularizare în cazul migranților ilegali.

În comunicatul de vineri, guvernul Pedro Sanchez susține că Italia a înregistrat cel mai mare număr de „treceri ilegale din ultimii ani”, cu cifre duble față de cele ale Spaniei.