Criză energetică în România: „Nu ne-am așteptat la o astfel de criză”, spune un oficial, în timp ce prețurile au început să crească / Ce estimări sunt pentru toamnă și iarnă 

Criza din sectorul energetic românesc se prelungește și va urma o iarnă dificilă, spun autoritățile din domeniu. Nu există încă un termen pentru redeschiderea centralei nucleare de la Cernavodă și depindem în continuare de importurile de electricitate, în timp ce prețul gazelor continuă să crească semnificativ.

Nu există momentan o estimare privind data când va fi repornită centrala de la Cernavodă.

Există însă și o parte bună după apelurile lansate, atrag atenția autoritățile din domeniu.

România a declarat stare de criză în energie de la începutul lunii august, ca urmare a secetei puternice și a debitului redus al Dunării, care au dus la închiderea ambelor reactoare nucleare de la Cernavodă.

„A fost o perioadă dificilă, încă este. Condițiile meteo fac ca în continuare unitățile nucleare să fie oprite. Chiar și așa, în această perioadă sistemul a funcționat în condiții de siguranță”, a spus Virgiliu Ivan, directorul Dispeceratului Energetic Național, în conferința „Securitatea energetică în fața schimbărilor climatice”, organizată marți de Antena 3 CNN.

„Este o criză la care nu ne-am gândit atât de profund, sincer să spun. Am luat în considerare în scenariile anterioare perioadă de secetă, caniculă, de hidraulicitate foarte scăzută, dar vă spun cu toată sinceritatea că o astfel de criză, care să afecteze mai multe țări și care să aibă un impact așa mare nu am gândit. Dar am supraviețuit și supraviețuim în continuare”, a adăugat Ivan.

Reducerile voluntare de consum din partea românilor au avut efecte

El a arătat că, în luna august, consumatorii și-au redus voluntar consumul, iar această măsură a avut un impact pozitiv asupra întregului sistem energetic. Au fost zile în care consumul a scăzut chiar și cu 300 de MW în orele de seară ca urmare a reducerilor voluntare de consum, din care 100-150 MW din partea consumatorilor casnici.

Ivan a precizat că starea de criză va continua și în septembrie, când, de asemenea, este estimată o perioadă secetoasă, iar vârfurile de consum de seară sunt așteptate să ajungă la 7.500 MW în septembrie (similare cu cele din august – n.r.) și 7.800 MW în prima parte din octombrie.

„Din evaluările noastre pentru luna septembrie, vom face față. Este un obiectiv al nostru să nu limităm consumul de energie electrică. Dar, așa cum s-a făcut apel public, fac și eu: e important să fim chibzuiți, atât la nivelul marilor consumatori, dar și al nostru, acasă, să încercăm să facem economie de energie, să reducem cum putem, cât putem consumul de energie electrică la vârful de sarcină, seara. Aceste inițiative voluntare chiar au avut efect, chiar se simt”, a adăugat Ivan.

Nu se știe când va fi pornită centrala de la Cernavodă

În perioada aceasta, România s-a bazat în mare parte pe importuri în orele de seară, ceea ce va însemna o creștere de prețuri, a completat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, prezent la eveniment.

El a arătat că nu există momentan o estimare privind data când va fi repornită centrala de la Cernavodă.

„Prognozele sunt rezervate, nu vedem o creștere susținută a debitului”, a spus Bușoi.

Directorul tehnic al Nuclearelectrica, Emil Macovei, a completat că nu se pune problema repornirii centralei în următoarele 10 zile.

Se anunță o iarnă dificilă, cu scumpiri la gaze

Bușoi a mai spus că în această perioadă este nevoie de refacerea rezervelor, în special a celor din lacuri, inclusiv pentru perioada de iarnă.

„Se anunță o iarnă dificilă. Se anunță prețuri foarte ridicate la gazul natural, deja este o dezbatere europeană, regională, internațională”, a susținut secretarul de stat.

În acest moment, România are un grad de umplere a depozitelor de gaze de 73%, iar pentru 1 noiembrie, dată la care începe sezonul rece, gradul de umplere va ajunge la 87%, a arătat, la rândul său, Mădălina Moise, director general Depogaz.

Potrivit datelor Gas Infrastructure Europe, analizate de HotNews, România are cele mai mici stocuri de gaze din ultimii ani. La nivel european, depozitele de gaze sunt la cel mai mic nivel din ultimii 15 ani, iar prețurile au urcat până la maximul ultimilor trei ani, ceea ce indică riscuri privind o criză a prețului gazelor la iarnă.