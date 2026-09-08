Începe marea scumpire a electricității. Cu cât au crescut deja prețurile și la ce trebuie să fie atenți cei cu contracte aproape de expirare 

Efectele secetei puternice și ale crizei energetice din această vară încep să aibă efecte în buzunarele românilor. Marii furnizori de energie, cu portofolii de milioane de clienți, au început să scumpească electricitatea pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră.

Noile oferte de toamnă ale furnizorilor de energie pentru consumatorii casnici sunt mai scumpe decât cele din vară, în unele cazuri cu până la 15%.

Nu toți furnizorii au actualizat ofertele de pe comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE, însă HotNews a analizat ofertele postate de companii pe site-urile proprii.

Informațiile analizate sunt valabile pentru ziua de luni, 7 septembrie, și se referă la ofertele standard, cu preț fix pe 12 luni sau mai mult.

Companiile au și alte oferte, unde prețurile diferă în funcție de perioada de aplicare sau de plata unui abonament zilnic. Unele oferte includ și cadouri pentru primii abonați, kWh în plus în primele luni sau diverse tombole.

Facturile finale diferă de la un județ la altul, în funcție de zona de distribuție a energiei din România. Ofertele analizate de HotNews sunt valabile pentru zona București.

Hidroelectrica a anunțat o majorare de preț de 7%, de la 1,11 lei pe kWh la 1,19 lei pe kWh.

Nova Power & Gas a majorat prețul de la 1,27 lei pe kWh în august la 1,47 lei pe kWh, adică o scumpire de 15%.

Electrica Furnizare a crescut tarifele în septembrie cu 3%, de la 1,46 lei pe kWh, la 1,50 lei pe kWh.

Un alt furnizor care majorează prețul este Engie, de la 1,46 lei pe kWh la 1,51 lei pe kWh, respectiv cu 3,5%.

Oferta PPC fără abonament, cu preț fix timp de 12 luni, este 1,65 lei pe kWh, cu 2% mai mult față de prețul pe care îl avea în august. Compania are și alte oferte, cu plata unui abonament pe lângă prețul energiei, iar o altă ofertă îi vizează pe consumatorii cu contor inteligent și prevede prețuri mai mici noaptea și mai mari în timpul zilei.

E.ON a afișat o ofertă cu 1,68 lei pe kWh în septembrie, față de 1,65 lei în august, așadar o majorare de circa 2%.

Așadar, doar doi dintre furnizorii analizați mai au prețuri sub 1,5 lei pe kWh, restul fiind peste acest prag.

Prețurile ajung astfel la nivelurile valabile în momentul liberalizării pieței, care a avut loc la 1 iulie 2025. La acel moment, facturile celor mai mulți consumatori s-au dublat. În a doua jumătate a anului 2025 și prima jumătate a acestui an, prețurile scăzuseră până la o medie de 1,2-1,3 lei pe kWh, ca urmare a concurenței dintre furnizori.

„Verificați ce ați semnat și până când este valabil prețul actual”

HotNews a scris încă de la începutul lunii august că urmează o scumpire a electricității pentru consumatorii români, în urma crizei energetice din această vară. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, declara pentru HotNews la acel moment că scumpirile pot ajunge la 25% în scenariul pesimist.

Aceasta deoarece deficitul de energie din piață a dus la creșterea prețurilor pentru electricitatea angro. Românii vor simți aceste scumpiri pe măsură ce expiră contractele actuale și furnizorii vor veni cu alte prețuri care să reflecte scumpirile din piața angro.

La rândul său, Corina Murafa, expert în politici energetice și membru în Comitetul Economic și Social European, vorbea despre „o consecință aproape inevitabilă”:

„Din păcate însă, există o consecință aproape inevitabilă: facturile vor crește atunci când va veni momentul reînnoirii contractelor de furnizare. Nu mâine și nici pentru toată lumea simultan, ci pe măsură ce expiră contractele existente. Verificați ce ați semnat și până când este valabil prețul actual”.

Murafa a anticipat că nici măcar Hidroelectrica nu va mai putea ține prețurile jos.

„Prețurile foarte mari din piață pentru ziua următoare (piața spot a bursei de energie – n.r.) și din orele de vârf vor fi recuperate în timp de furnizori prin noile oferte. De altfel, acest lucru începe deja să se vadă în comparatorul ANRE, unde apar oferte care ajung spre 1,5 lei/kWh. Nici Hidroelectrica nu va putea menține la nesfârșit prețurile actuale, indiferent câtă politică socială i se cere să facă”, spusese Murafa.

Din ce este formată factura

Din totalul facturii la curent, prețul efectiv al energiei înseamnă 45-50%. Restul este format din tarife de distribuție și transport și taxe către stat. Plus, evident, profitul companiilor.

Reglementările din domeniu spun că furnizorii sunt obligați să-și anunțe clienții cu cel puțin 30 de zile înainte dacă prețurile vor fi modificate. Dacă este de acord, clientul nu trebuie să facă nimic, contractul se prelungește automat cu noul preț. În cazul în care nu este de acord, consumatorul poate încheia un nou contract cu o altă companie de electricitate.

Schimbarea furnizorului se face în maximum 24 de ore, pe platforma POSF a ANRE, iar transferul este gratuit.