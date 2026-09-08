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Facturi la electricitate. Fotografie ilustrativă de Grusho Anna / Shutterstock
Actualitate

Începe marea scumpire a electricității. Cu cât au crescut deja prețurile și la ce trebuie să fie atenți cei cu contracte aproape de expirare 

Florentina Cernat
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Noile oferte de toamnă ale furnizorilor de energie pentru consumatorii casnici sunt mai scumpe decât cele din vară, în unele cazuri cu până la 15%. 

  • Prețurile au revenit în zona de 1,5-1,6 lei/kWh pentru contractele noi, niveluri care nu au mai fost atinse de la liberalizarea pieței de energie din iulie 2025. Iar acesta ar putea fi doar începutul
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Efectele secetei puternice și ale crizei energetice din această vară încep să aibă efecte în buzunarele românilor. Marii furnizori de energie, cu portofolii de milioane de clienți, au început să scumpească electricitatea pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. 