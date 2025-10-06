Lovitură de teatru în Franța. Noul premier a demisionat neașteptat, înainte de a-și începe mandatul. Criză profundă și lipsă de opțiuni: ce urmează

Premierul Lecornu a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron în urmă cu doar o lună și a devenit deja ținta criticilor din toate părțile, înainte de a renunța la funcție luni dimineață, scriu Le Monde și AFP.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat luni demisia, iar Emmanuel Macron a acceptat-o, a anunțat luni Palatul Elysée într-un comunicat.

Demisia sa a fost neașteptată și fără precedent și marchează o agravare a crizei politice din Franța. Acțiunile franceze au înregistrat o scădere bruscă, la fel și moneda euro, scrie Reuters.

Numit în funcție pe 9 septembrie, premierul a fost deja criticat din toate părțile.

După săptămâni de consultări cu partidele politice de pe întreg spectrul politic, Lecornu, un aliat apropiat al lui Emmanuel Macron, și-a numit duminică miniștrii, iar cabinetul urma să țină prima sa ședință luni după-amiază.

Însă noua componență a cabinetului a stârnit nemulțumirea opoziției, dar și a aliaților, care au considerat-o fie prea de dreapta, fie insuficient de orientată spre dreapta.

Lecornu urma să prezinte marți declarația de politică generală în fața parlamentului.

Puține opțiuni

Demisia sa adâncește criza politică în care se află țara.

Președintele Emmanuel Macron are puține opțiuni viabile pentru a forma un guvern stabil, având în vedere că nu deține majoritatea parlamentară, nu dorește să convoace alegeri anticipate, iar parlamentul este în prezent împărțit în trei facțiuni care se urăsc una pe cealaltă.

Este o ilustrare a crizei pe care o traversează în prezent Franța, o țară tot mai divizată și mai greu de guvernat.

În timpul primului său mandat, Macron a numit doar doi premieri. În primii doi ani ai ultimului său mandat, care se încheie în 2027, a avut deja cinci.

În acest timp, principala problemă rămâne valabilă. Franța trebuie să adopte un buget pentru reducerea deficitului uriaș, iar măsurile de austeritate sunt extrem de nepopulare și nu întrunesc suficientă susținere în Parlament.