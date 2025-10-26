Criza politică din Kosovo ia amploare. Parlamentul constituit după mai bine de 50 încercări respinge candidatul pentru funcția de premier

Parlamentul din Kosovo a respins confirmarea lui Albin Kurti în funcţia de prim-ministru, o decizie ce măreşte probabilitatea convocării de alegeri anticipate pentru ieşirea din blocajul politic rezultat după scrutinul neconcludent din februarie, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Kurti, liderul partidului Vetevendosje (LVV), conduce în prezent guvernul ca premier interimar. Duminică, el a primit numai 56 de voturi în parlamentul cu 120 de deputaţi, cu cinci voturi mai puţin decât era necesar pentru a forma un guvern.

Partidele din opoziţie – Partidul Democrat din Kosovo (PDK), Liga Democrată din Kosovo (LDK) şi Alianţa pentru viitorul Kosovo (AAK) – au votat împotriva candidaturii sale.

Deocamdată nu este clar dacă preşedintele va cere partidului plasat pe locul al doilea sau al treilea să formeze guvernul. Ambele formaţiuni s-au declarat în favoarea organizării de noi alegeri.

Partidele din opoziţie au refuzat să guverneze alături de Kurti, criticând felul în care acesta a gestionat relaţiile cu aliaţii occidentali şi acţiunile lui în nordul Kosovo, divizat etnic şi unde trăieşte minoritatea sârbă.

Patru luni fără Parlament

La alegerile din februarie, formaţiunea LVV a câştigat 48 din cele 120 de mandate parlamentare, fiind clasată pe primul loc, dar fără majoritatea absolută necesară pentru a guverna singură.

Dar nici blocul de opoziţie, alcătuit din trei partide pro-albaneze (Partidul Democrat, Liga Democrată şi coaliţia AAK-NISMA) create în timpul luptei pentru independenţa Kosovo, nu poate forma o majoritate, având numai 52 de mandate parlamentare, celelalte 20 de mandate rămase revenind minorităţilor etnice, dintre care 10 pentru minoritatea sârbă, care constituie circa 6% din populaţia estimată oficial a Kosovo de 1,6 milioane.

Blocajul politic a apărut inițial în Parlament, care și-a ales președintele abia după mai bine de 50 de încercări. Fără alegerea președintelui Parlamentului, acesta nu s-a putut constitui oficial și, implicit, nici procedurile pentru instalarea unui nou guvern nu au putut fi inițiate.

Kurti, un politician naţionalist albanez, a acces la putere în 2021 după ce o coaliţie condusă de partidul său a obţinut peste 50% din voturi şi şi-a asigurat o majoritate de şapte mandate în parlament.

Kosovo şi-a declarat unilateral independenţa de Serbia în 2008 cu sprijinul Statelor Unite după o campanie NATO de 78 de zile de bombardamente împotriva forţelor sârbe în 1999.