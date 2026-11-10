Croaziera cu bilete de 440.000 de dolari care și-a abandonat pasagerii, pusă sub sechestru în Asia

Aproximativ 200 de pasageri au fost nevoiți să părăsească nava luna trecută, în Cambodgia, după ce operatorul american a rămas fără bani din cauza scumpirii combustibilului.

Nava de croazieră „Odyssey”, care promitea o călătorie de trei ani și jumătate în jurul lumii, a fost reținută de autoritățile din Singapore în urma unei decizii în instanță, potrivit BBC.

Echipajul rămas pe vasul ancorat în portul din Asia este în stare bună, iar de siguranța oamenilor se ocupă acum creditorii navei, au declarat oficialii portuari. O firmă locală de avocatură gestionează procedurile de sechestru.

Bilete și de 440.000 de dolari

Vasul a plecat din Belfast în octombrie 2024 și urma să viziteze 150 de țări în cadrul programului „Cruise for Life”.

Compania americană Villa Vie Residences le-a oferit clienților posibilitatea să își cumpere o cabină pentru a locui permanent pe mare, cu prețuri cuprinse între 120.000 și 440.000 de dolari.

De asemenea, pasagerii puteau plăti pentru o rezidență de cinci ani sau puteau închiria o cameră, începând de la 3.500 de dolari pe lună.

„La un preț aproximativ egal cu cel al unei mașini, poți deține propria locuință pe o navă care călătorește în jurul lumii”, declara fondatorul companiei, Mikael Petterson, înainte de lansare.

Datorii vechi și explozia prețului la combustibil

Croaziera a avut probleme încă de la început. Plecarea a fost amânată cu patru luni, din cauza unor reparații și a actelor. Mai târziu, la o oprire în Vietnam, echipajul a cumpărat mâncare din magazinele locale. Furnizorii refuzaseră să mai livreze alimente, pentru că operatorul avea datorii neplătite, relatează CBS News.

Încă din luna august, compania le-a spus călătorilor că a rămas fără bani. Firma le-a cerut bani în plus pentru a continua călătoria și i-a avertizat că nava riscă să fie reținută.

O pasageră a povestit pentru BBC că turiștilor li s-a cerut o taxă suplimentară pentru combustibil, iar traseul fusese deja scurtat.

Situația a devenit imposibilă după ce combustibilul s-a scumpit brusc, pe fondul războiului din Iran de la începutul acestui an. Pe 27 octombrie, Villa Vie Residences a anunțat că, în anumite zone din Asia, costul lunar cu combustibilul pentru o singură cabină a crescut de la 1.800 la 8.000 de dolari.

Drept urmare, croaziera s-a oprit brusc luna trecută în orașul portuar cambodgian Sihanoukville, unde aproximativ 200 de pasageri au fost obligați să părăsească nava, înainte ca vasul să se întoarcă în Singapore.

Compania susține că a încercat să reducă consumul și caută acum cazare temporară pentru turiștii rămași în Cambodgia.