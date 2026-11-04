Nava de croazieră ce și-a debarcat cu forța pasagerii ce plătiseră bilete pe viață a ieșit din nou pe mare

După debarcarea a peste 200 de pasageri, care plătiseră zeci de mii de dolari pentru a locui la bordul navei timp de mai mulți ani sau chiar pentru rezidență permanentă, vasul de croazieră „Villa Vie Odyssey” a plecat miercuri dimineață devreme din Cambodgia, dezvăluie Reuters.

Proprietarul navei, compania Villa Vie Residences cu sediul în Florida, și-a suspendat săptămâna trecută operațiunile și i-a obligat pe pasageri să coboare de pe navă în orașul-port Sihanoukville din Cambodgia, afirmând că majorarea prețurilor la combustibil, provocată de războiul din Iran, a făcut ca operarea navei să devină prohibitiv de costisitoare.

Taing Sochitkrishna, directorul departamentului de turism din Sihanoukville, a declarat acum că nava a plecat fără niciun pasager la bord și cu aproximativ 50 de membri ai echipajului. Acesta a precizat că aproximativ 100 de pasageri au rămas în Cambodgia și că majoritatea celorlalți au luat zboruri către alte destinații din regiune.

Pasagerii și-au descărcat de pe navă ultimele bunuri marți, iar mulți dintre ei au declarat că nu se așteaptă să se mai întoarcă la bord.

Ce au spus pasagerii debarcați de pe nava de croazieră

„Încă sunt multe lucruri pe navă pe care mi-aș fi dorit să le pot lua cu mine”, a declarat pentru Reuters Shirine Thomas, un american din statul Carolina de Nord, la scurt timp după ce și-a recuperat ultimele obiecte personale.

Pentru mai mulți pasageri, Odyssey a fost mai mult decât un simplu vas de croazieră: era locul în care aleseseră să locuiască, în timpul călătoriei.

Lanette Kanen și Johan Bodin au declarat anterior pentru BBC că au fost anunțați marți, la ora 6 dimineața, că trebuie să abandoneze nava până la ora 14 în aceeași zi. Ei au spus că știau de ceva vreme că firma se confruntă cu dificultăți financiare și sperau că se va găsi un investitor.

„Deși existau semne că se va întâmpla, când a devenit realitate ne-a fost greu să credem. Am simțit că visul nostru s-a spulberat”, au spus ei, descriind îmbrățișările și lacrimile dintre pasageri.

O altă pasageră, Holly Hennessy, a declarat că pasagerilor li s-a spus anterior să ia în considerare plata unei suprataxe pentru combustibil și că ruta călătoriei fusese deja redusă semnificativ.

FOTO: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Un bilet la bordul navei putea ajunge la 440.000 de dolari

Villa Vie Odyssey navigase în jurul lumii timp de cel puțin 755 de zile, fiind una dintre puținele nave care le ofereau pasagerilor posibilitatea de a închiria sau cumpăra locuințe pe termen lung sau chiar rezidențe permanente la bord.

Prețurile pentru ocuparea permanentă a cabinei au variat între 120.000 și 440.000 de dolari, în timp ce chiriile au început de la 3.500 de dolari pe lună, conform datelor companiei.

Destinația finală a navei după plecarea din Cambodgia nu a fost confirmată de compania din Florida. Unii pasageri și site-uri de monitorizare a traficului maritim au indicat că nava se îndrepta spre Singapore. Villa Vie Residences nu a răspuns emailurilor și apelurilor telefonice prin care i s-au solicitat declarații.

Mary Ann Demsar, în vârstă de 67 de ani, profesoară de liceu pensionară din Ontario, a declarat că proprietarii nu au oferit nicio informație cu privire la continuarea călătoriei.

„Nu primim nicio indicație clară din partea proprietarilor Villa Vie cu privire la ceea ce se întâmplă”, a spus aceasta. „Au fost atât de tăcuți, încât singurele informații pe care le primim vin din partea autorităților și a reprezentanților guvernului de aici, din Cambodgia”, a deplâns ea.