Cruciada SUA împotriva științei „woke” a ajuns la Soare

Casa Albă se pregătește să desființeze un centru de cercetare meteorologică din statul Colorado, o decizie aparent minoră dar care ar afecta nu doar știința climei pe Pământ, ci și capacitatea noastră de a înțelege vremea din spațiu, relatează Gizmodo.

Instituția vizată este Centrul Național pentru Cercetări Atmosferice (NCAR), aflat sub egida Fundației Naționale pentru Știință (NSF). Russ Vought, directorul Biroului pentru Management și Buget al Casei Albe (OMB), a anunțat planul administrației de a desființa NCAR, descriindu-l într-un mesaj pe rețeaua de socializare „X” drept „una dintre cele mai mari surse de alarmism climatic din țară”.

Această inițiativă este cea mai recentă din războiul administrației Trump împotriva științei climatice, care a inclus propuneri de reduceri ale finanțării cercetării și inclusiv eliminarea unor date existente de pe site-urile guvernamentale.

NCAR a fost fondat în urmă cu mai bine de șase decenii pentru a studia atmosfera, vremea și clima Pământului, dar desfășoară și cercetări în domeniul vremii spațiale, al activității Soarelui și al modului în care aceasta afectează magnetosfera Terrei. Două dintre viitoarele misiuni de heliofizică ale NASA se bazează pe activitatea desfășurată de cercetătorii de la NCAR.

Două misiuni NASA care să studieze Soarele

Mai devreme în cursul acestei luni, NASA a decis să avanseze două misiuni de heliofizică menite să aprofundeze înțelegerea stelei gazdă a Pământului și a fluxului de particule încărcate pe care îl emite, cunoscut sub numele de vânt solar.

Una dintre aceste misiuni, Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), este concepută pentru a studia stratul roșiatic al atmosferei solare, numit cromosferă, în încercarea de a înțelege originea erupțiilor solare și de a identifica sursele magnetice ale vântului solar, potrivit NASA.

„Aceste concepte de misiuni, dacă vor fi avansate până la lansare, ne vor îmbunătăți capacitatea de a prezice evenimente solare care ar putea afecta sateliții de care depindem zilnic și de a reduce pericolele pentru astronauți aflați în apropierea Pământului, pe Lună sau pe Marte”, a declarat într-un comunicat Asal Naseri, director asociat în domeniul heliofizicii la sediul central al NASA.

Solar Transition Region Ultraviolet Explorer (STRUVE) este o altă misiune NASA condusă de NCAR, destinată studierii cromosferei și coroanei solare, care ar urma să fie lansată în 2029 și să colecteze date despre regiunile în care energia ce alimentează furtunile solare se acumulează înainte de a fi eliberată.

„Cromosfera este o parte extrem de importantă a atmosferei solare când vine vorba de stocarea și eliberarea energiei magnetice”, a declarat într-un comunicat separat Alfred de Wijn, cercetător la NCAR și investigator principal al misiunii STRUVE. „Știm că câmpul magnetic al fotosferei este conectat la heliosferă, dar nu știm cum traversează cromosfera. Suntem interesați de ce se întâmplă, de fapt, în acest strat intermediar și de modul în care se modifică câmpul magnetic înainte de erupții”, a explicat cercetătorul.

Cercetătorii americani își pun speranțele în Congres

Cu soarta NCAR aflată în incertitudine, nu este clar dacă navele spațiale propuse vor ajunge să observe steaua noastră-gazdă. Declarația lui Vought sugerează că activitățile de cercetare aprobate ar urma să fie preluate de alte organizații, însă OMB nu a precizat cum vor fi luate aceste decizii.

„Cercetările desfășurate la NCAR contribuie la înțelegerea riscurilor legate de vremea spațială cauzate de furtunile solare și a proprietăților atmosferice ale altor planete din interiorul și din afara sistemului nostru solar”, a declarat mai devreme în cursul acestei luni Dara Norman, președinta Societății Astronomice Americane (AAS).

„AAS solicită Congresului să își exercite atribuțiile de control și să investigheze temeiul și procesul decizional al NSF în ceea ce privește NCAR”, a mai transmis aceasta.

Legiuitorii americani au susținut anterior inițiative legislative menite să inverseze reducerile propuse de Casa Albă pentru cercetarea științifică la NASA și în alte agenții și au la dispoziție până pe 30 ianuarie pentru adoptarea legilor bugetare care ar clarifica situația.

FOTO articol: Yevhenii Tryfonov / Dreamstime.com.