Cseke Attila: „Doar un sfert din primării își susțin din veniturile proprii cheltuielile cu salariile” / Care era situația în 2021 

Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a declarat marți, după întâlnirea de la Parlament a primarilor de comune cu liderii coalițiie, că doar „o pătrime” dintre cele peste 3.200 de primării din România pot plăti, din banii din taxe și impozite, salariile angajaților lor. În 2021 ministrul spunea că doar 39 de primării își pot acoperi cheltuielile de funcționare din taxe și impozite, dar se referea la toate cheltuielile, nu doar la salarii.

Cseke Attila a explicat că există la ministerul Dezvoltării o analiză legată de numărul primăriilor care își pot acoperi cheltuielile cu salariile din banii pe care îi încasează din taxe și impozite.

„Noi avem o analiză legată de acest aspect. Din cifrele noastre reiese că, anul trecut, undeva la sfârșitul verii, puțin peste o pătrime din unitățile administrativ-teritoriale își susțin din venituri proprii cheltuielile salariale. Restul nu”, a spus el.

Totuși, cheltuielile de funcționare, despre care a fost întrebat ministrul, nu fac referire doar la salarii, ci și la utilități, consumabile sau reparații curente de exemplu.

Cseke Attila a spus că există un proiect de lege menit să remedieze situația, care va fi inclus în pachetul de măsuri pentru reducerea cheltuielilor din administrația publică pentru care Guvernul Bolojan intenționează să-și angajeze răspunderea.

„În proiectul legislativ acest aspect este reglementat, în sensul în care pentru cele care nu au din venituri proprii să susțină cheltuielile de personal se prevede instituirea unei grile de salarizare prin Hotărâre de Guvern în 60 de zile de la intrarea în vigoare a proiectului legislativ”, a mai spus el.

Liderul filialei Buzău a Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor (SCOR) a declarat astăzi, potrivit Agerpres, în timpul grevei funcționarilor din primării, că grila de salarizare despre care vorbește ministrul este o grilă „pentru săraci”:

„Mai este ‘grila pentru săraci’, cum am denumit-o noi, pentru primăriile care nu-și permit să-și achite din impozite și taxe exclusiv salariile, să se instituie o grilă națională cu valori mai mici decât cele aflate în plată”, a declarat pentru Agerpres liderul SCOR Buzău, Adrian Marin.

Tot marți, premierul Bolojan a spus, in timpul discursului de la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor că 80% din banii primăriilor vin de la bugetul de stat, nu din propriile încasări.

„În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat. E vorba de aproximativ 80% față de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, care înseamnă aproximativ 50%”, a declarat Bolojan.

Remarca premierului a stârnit nemulțumiri în rândul primarilor prezenți la eveniment care au început să vocifereze în sală, contrazicându-l.

Ce spunea ministrul Dezvoltării acum 5 ani

În iulie 2021, ministrul Dezvoltării spunea, potrivit News.ro, că doar 39 din cele 3.228 de primarii îşi susţin cheltuielile de funcționare.

„Simulările spun aşa: dacă luăm doar taxele şi impozitele locale plătite la nivelul UAT-urilor – avem 3228 de UAT-uri – versus cheltuielile de funcţionare, adică salarii şi bunurile şi serviciile, cheltuielile de funcţionare a primăriilor, ar trebui să avem 39 de UAT-uri din 3228: un singur Consiliu Judeţean, două municipii în ţară, patru oraşe şi 32 de comune”, afirma atunci Cseke Attila.

Diferența dintre datele din 2021 și cele de prezentare astăzi de ministrul cauzată de faptul că datele oferite în 2021 se refereau la întreaga funcționare a unei primării.

Cifrele prezentate astăzi de Cseke Atilla se referă doar la primăriile care își pot acoperi cheltuielile de salarii, fără a include alte costuri de funcționare, cum ar fi cele de bunuri și servicii.

HotNews a transmis o solicitare ministerului Dezvoltării prin care a cerut datele privind primăriile care își pot asigura cheltuielile de funcționare.