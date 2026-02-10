Grevă de avertisment, astăzi, în peste 1.300 de primării din ţară. Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament / Ce a spus premierul despre reorganizarea administrativ-teritorială

Peste 1.300 de primării din ţară vor fi marţi, timp de două ore, în grevă de avertisment, pe fondul nemulţumirilor legate de reforma Guvernului Bolojan din administrația publică. În același timp, premierul Ilie Bolojan participă la o dezbatere cu edilii, organizată de Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor, la Palatul Parlamentului.

Greva de avertisment este programată între orele 10:00 şi 12:00. Motivul îl reprezintă nemulţumirile legate de proiectul de reformă privind administraţia locală şi centrală.

„Greva este organizată de către Sindicatul Naţional SCOR, este rezultatul unui vot intern în structurile noastre şi, cu lipsa câtorva voturi, de abţinere, e unanimitate în a se organiza. Prin urmare, acţiunea se desfăşoară în toate primăriile în care avem organizaţii sindicale, 1.370 de primării. Ne aşteptăm că vor fi acţiuni de solidaritate şi în primării care nu sunt afiliate în sindicatul nostru”, a declarat, preşedintele Sindicatului Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor din România (SCOR), Dan Cârlan, pentru Agerpres.

Bolojan, la o dezbatere cu edilii pe tema reformei administrative

Potrivit reprezentanților sindicatului, greva se va desfășura paralel cu întâlnirea organizată de Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor, organizată la Palatul Parlamentului, la care va participa și premierul Ilie Bolojan.

Potrivit agendei șefului Executivului, pemierul Ilie Bolojan va participa, de la ora 10.30, la dezbaterea pe tema: „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice şi impactul acestora asupra comunelor din România”, organizată de Asociaţia Comunelor din România.

Bolojan: „Cu cât amâni o boală, cu atâta costurile vor fi mai mari”

Luni seară, la Digi24, premierul Ilie Bolojan a vorbit, pentru prima dată, despre posibilitatea unei reorganizări administrativ-teritoriale la nivelul țării, pe fondul situației cu care se confruntă unele autorități locale, care au cheltuieli mai mari decât veniturile.

„Nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autorităţile locale. Trebuie să ştie toţi românii care este situaţia: în Europa, veniturile totale pe care le încasează primăriile din Europa, taxe locale, impozitele proprietate, le acoperă, în general, toate cheltuielile. În România, toate veniturile autorităţilor locale acoperă doar un sfert din cheltuielile de personal. Deci asta e o problemă destul de mare. Suntem ţara cu cele mai mari transferuri de la bugetul central către autorităţile locale”, a declarat șeful guvernului, într-un interviu la Digi24.

„Noi aproape jumătate din investiţiile acestei ţări le facem prin autorităţile locale, dar nu pe banii lor, ci pe banii pe care îi transferă Guvernul sau pe fonduri europene sau pe alte programe naţionale. Acest lucru nu mai putea continua şi trebuia să luăm nişte măsuri ca să corectăm lucrurile. Eu sunt de acord că nu e o situaţie bună, dar putem să constatăm în fiecare zi ce probleme generează anumite măsuri, problema este care sunt alte soluţii, pentru că nu există alte soluţii decât să ne scădem cheltuielile (…), să ne creştem veniturile, dar nu mai crescând taxe şi impozite, ci încasându-ne veniturile şi să eşalonăm investiţiile, nu avem altă posibilitate”, a explicat prim-ministrul.

„Deci administrația noastră nu își poate acoperi nici cheltuielile de personal”, a punctat premierul.

„Primăriile din comune care au un personal corect calculat și nu au nevoie de reduceri, iar altele au angajat mai mult decât era necesar. Sau dovedim că actuala formulă administrativă poate funcționa în actualele cadre sau dacă nu vom dovedi acest lucru până când se va ajunge la o reorganizare administrativă. Când vom fi cu spatele la zid. Cu cât amâni o boală, cu atâta costurile vor fi mai mari”, a avertizat Bolojan.

Când va fi adoptată reforma administrației publice

Coaliția de guvernare nu a ajuns nici până acum la un acord privind adoptarea reformei administrație publice locale. După ce a durat aproximativ 6 luni să fie stabilite măsurile, acum coaliția trebuie să treacă peste un nou blocaj și să decidă sub ce formă va fi adoptată noua lege: asumarea răspunderii în Parlament sau prin ordonanță de urgență. PSD este acuzat de partenerii de guvernare de la PNL și USR că tergiversează adoptarea reformei.

PSD condiționează adoptarea reformei administrației locale și centrale de adoptarea, în același timp, a „măsurilor de relansare economică” pe care le-a propus de anul trecut.