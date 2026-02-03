Cseke Attila: „S-a terminat cu creșterile de taxe. Nu vor mai fi nici anul acesta, nici anul viitor”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu vor mai exista creșteri de taxe anul acesta și nici anul viitor. Ministrul UDMR a adăugat că niciun partid din Coaliția de guvernare nu își asumă în acest moment vreo altă majorare de taxe, după măsurile de austeritate adoptate în 2025.

„Nu există niciun risc să crească nicio taxă mai mult. Eu cred că niciun partid din Coaliție astăzi nu își asumă vreo altă creștere de taxe și impozite în România. Cred că acest lucru este foarte evident. Din poziționările pe care le-am văzut, inclusiv în Coaliție s-a terminat cu creșterile anul acesta. Nu vor mai crește nici anul ăsta, nici anul viitor”, a spus Cseke Attila la emisiunea „România 360”.

Cseke Attila a declarat că acum Guvernul Bolojan a rămas restant cu reducerea cheltuielor statului și acestea sunt măsurile care vor urma.

UDMR cere revizuirea impozitelor locale

UDMR a cerut marți coaliției să revină asupra deciziei de majorarea a taxelor și impozitelor locale care au avut loc în acest an.

„UDMR inițiază revizuirea impozitelor locale. Furia și dezamăgirea oamenilor sunt justificate. În ultimele săptămâni am profitat de fiecare ocazie pentru a asculta nemulțumirile. Am fost prezenți la proteste, am organizat audiențe și dorim să ajutăm cu toate forțele noastre”, se arată într-un comunicat de presă al UDMR.