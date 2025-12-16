Decizia CSM în cazul lui Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul Recorder care a cerut să fie procuror

Decizia CSM a fost luată, marți, unanimitate de voturi și urmează să fie aprobată de către președintele României.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind numirea domnului BEŞU IONEL-LAURENŢIU în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, și pe cale de consecinţă, eliberarea acestuia din funcţia de judecător la Tribunalul

București. (unanimitate)”, anunță într-un comunicat CSM.

Astfel, Laurențiu Beju va fi eliberat din funcția de judecător pentru a fi numit într-un post de procuror în Giurgiu.

Ce prevede procedura

Procedura prevede că, la cererea lor motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, iar procurorii pot fi numiţi în funcţia de judecător la judecătorii, prin decret al preşedintelui României, la propunerea Secţiei CSM.

Printre cei 14 judecători care au solicitat să devină procurori se află şi Laurenţiu Beşu, care este magistrat la Tribunalul Bucureşti şi a cerut să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

„A fost absolut decizia mea”

Beșu a fost audiat în cadrul secției de procurori a CSM de la ora 12.00, interviul durând circa o oră. „Am fost la un interviu pentru a trece la procurori, ca să zic așa. E un moment în viață în care vezi altfel lucrurile și e bine să faci o schimbare. A fost absolut decizia mea, nu mă influențează nimeni pe mine”, a declarat Laurențiu Beșu.

Întrebat cum comenteaza acuzațiile ca a colaborat cu cei de la DIPI („Doi și un sfert”) el a declarat: „Eu am lucrat la DIPI între 2006-2011. Inclusiv domnul Buliga Andrei a lucrat, nu văd care ar fi problema”.

Despre decizia de azi spune că nu știe și „se va afișa mai târziu”. „Decizia e în mâna membrilor Secției de Procurori, nu cunosc. M-au întrebat care sunt motivele, ce experiență am avut anterior”, a mai spus Beșu, care a precizat că nu a primit nicio întrebare legată de datele din documentarul Recorder.

„Întotdeaua când faci o schimbare, te gândești ca sunt lucruri bune pe care le pierzi sau lucruri bune pe care le câștigi. Le mulțumesc colegilor care (care mă susțin) și este decizia cea bună. Cum a spus și colega Moroșanu, dacă nu schimbăm acum ceva, nu cred ca se va schimba vreodată. Eu am considerat ca e momentul ca oamenii din România să cunoască adevărul. Dacă adevărul deranjează… dacă nu se aprobă cererea rămân la judecător”, a adăugat acesta.

Dezvăluirile din documentarul Recorder ale judecătorului Beșu

În documentarul difuzat marți seară, 9 decembrie, de Recorder, intitulat „Justiție Capturată”, judecătorul Laurențiu Beșu a făcut dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București (CAB), instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Laurențiu Beșu a spus că, după ce a venit la CAB, noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

„Am fost abordat de președinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel București, că s-a sunat de la Curte și acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc și să-i spun în aceeași zi. M-am gândit și am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine și această stagnare în profesie și te gândești să evoluezi”, a spus Beșu, în investigația „Justiție Capturată”.

„Judecătorii de la Curtea de Apel București, Secția a II-a, erau nedumeriți de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuții cu colegii de la Curte, care mi-au spus: «Vezi că tu aveai un dosar acolo și, din ce știm noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenței completului». Și atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (…) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare și un anumit dosar”, a afirmat judecătorul, în documentar.

„Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel, n.r.) m-au asigurat că «fii sigur că există o legătură». Dosarul a fost soluționat de un alt coleg, cu o soluție de achitare. Nu comentăm soluțiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel București, și a rămas soluția de achitare”, a adăugat judecătorul.

Ulterior, a precizat Laurențiu Beșu în documentarul Recorder, delegarea lui la CAB a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care avea pe rol o contestație în dosarul lui Niculae Bădălău.

La judecarea contestației, el a avut o opinie diferită de colegul din complet, iar la scurt timp a fost anunțat de șeful de secție de la CAB că nu i se va mai prelungi delegarea.

Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună și i-a cerut să își clarifice urgent statutul. În replică, Beșu a spus, pentru Euronews, că „tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor”.