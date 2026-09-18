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Actualitate

CSM a blocat sesizarea Inspecției Judiciare în cazul intervenției fără precedent a Parchetului General într-un dosar

Simona Voicu
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Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât să nu fie sesizată Inspecția Judiciară pentru verificări privind încălcarea independenței procurorilor în cazul intervenției Parchetului General de strămutare a unui dosar de la Curtea de Apel Craiova. Procurorul Claudiu Sandu, membru al Secției din CSM, lansează acuzații grave după această decizie, care a trecut la limită.

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