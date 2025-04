CSM a sesizat Inspecţia Judiciară în cazul judecătorului de la Curtea de Apel Ploieşti, după decizia de joi, pentru a verifica dacă a săvârşit o abatere disciplinară

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a efectua verificări cu privire la săvârşirea unei eventuale abateri disciplinare din partea judecătorului de la Curtea de Apel Ploieşti care a decis, joi, anularea și suspendarea deciziei Curții Constituționale (CCR) de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut, a anunțat CSM, într-un comunicat de presă.

„În raport de interesul public manifestat față de soluția pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în cursul zilei de astăzi, 24 aprilie 2025, Secția pentru judecători a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare în vederea efectuării de verificări cu privire la săvârșirea unei eventuale abateri disciplinare de către judecătorul care a soluționat cauza”, a transmis CSM, joi seară.

Consiliul precizează că „măsura dispusă are în vedere faptul că în aproximativ 30 de alte cauze identice soluționate de curțile de apel din țară soluțiile pronunțate au fost de respingere a acțiunii, practica judiciară fiind unitară în acest sens”, conform comunicatului.

Judecătorul Alexandru Vasile de la Curtea de Apel Ploieşti a decis, mai devreme în cursul zilei de joi, anularea și suspendarea deciziei Curții Constituționale (CCR) de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut, decizie luată în decembrie 2024.

Decizia poate fi atacată în cinci zile de la pronunțare, conform portalului instanței, iar apelul va fi judecat de Înalta Curte de Justiție și Casație (ICCJ), care, pe 17 ianuarie, a respins definitiv cererea lui Călin Georgescu vizând reluarea turului al alegerilor prezidențiale.

Hotărârea CCR a fost contestată la Curtea de Apel Ploiești de o persoană fizică, Gheorghiță Popescu, potrivit datelor de pe portal. Decizia instanței din Ploiești a fost luată cu zece zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.

Pe 6 decembrie, Curtea Constituţională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidenţiale, câştigate de Călin Georgescu, în baza unor documente desecretizate de CSAT, primite de la SRI, SIE, MAI şi STS. Rapoartele SRI vorbesc despre o operațiune pregătită din timp, în favoarea lui Călin Georgescu și care are „modul de operare al unui actor statal”.

Deja, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a declarat recurs împotriva deciziei pronunțate de către Curtea de Apel Ploiești – Secția de contencios administrativ și fiscal în dosarul numărul 301/42/2025, cu alte cuvinte în speța în care judecătorul Alexandru Vasile a decis suspendarea deciziei CCR, a anunțat joi seară Ministerul Public, într-un comunicat de presă publicat pe pagina de Facebook a instituției.

Cine este judecătorul de la Curtea de Apel Ploiești care a pronunțat decizia

Alexandru Vasile este judecător la secția de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Curții de Apel Ploiești. Secția este condusă de judecătoarea Maria Stoicescu.

Vasile a fost judecător la Tribunalul Prahova, înainte de a ajunge la Curtea de Apel, iar între 2013 și 2017 a fost detașat la Ministerul Justiției.

Judecătorul are un apartament în Ploiești și conduce o Skoda Octavia din 2007. El are un salariu de 205.000 lei pe an și are active financiare în valoare de 200.000 lei, conform celei mai recente declarații de avere. Acesta este necăsătorit.

Ce spun experții în drept constituțional

Augustin Zegrean, fost judecător și președinte al Curții Constituționale, a explicat, contactat de HotNews.ro, decizia Curții de Apel Ploiești privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut, pe care o numește „aberantă”. El spune însă că, dacă hotărârea instanței din Ploiești rămâne definitivă, alegerile de peste 10 zile se vor anula.

„Totul este aberant aici. Toate capetele astea de minute sunt aberante pentru că decizia CCR nu este act administrativ. Este decizia Curții Constituționale a României, care este altceva. Apoi, în minută zice «se suspendă până la judecarea cauzei pe fond» și în același timp «se judecă cauza pe fond și o anulează».Deci e așa, nu știu, ori a fost beat omul ăsta, ceva a pățit”, a afirmat fostul șef al CCR.

Zegrean a spus că există posibilitatea ca alegerile pentru Președintele României de anul acesta să fie anulate, dacă niciuna dintre părțile procesului, adică CCR și reclamantul Gheorghiță Popescu, nu va face recurs.

„Pentru că, dacă hotărârea Curții este nulă, și hotărârea Guvernului prin care organizează alte alegeri este nulă. Că un act nul naște acte nule. Și atunci o vom lua de la capăt cu alegerile, dar rămâne turul II nerezolvat pentru că hotărârea CCR a anulat turul unu. Deci ne întoarcem la 6 decembrie. Hotărârea nu este încă definitivă, dacă în cinci zile nu face nimeni recurs, ea rămâne definitivă”, a explicat fostul președinte al Curții Constituționale.

La rândul său, profesorul și expertul în drept constituțional Bogdan Dima a explicat, pentru publicul HotNews.ro, că decizia Curții de Apel Ploiești nu produce efecte juridice.

„Ideea de bază este că este o profundă eroare de judecată și de interpretare pe care o face judecătorul respectiv și nu produce efecte juridice. Lucrurile se vor desfășura așa cum se desfășoară în acest moment, urmând să există o cale de atac și mai departe vom vedea ce se întâmplă”, a explicat profesorul.

Întrebat dacă există vreo șansă ca anularea Curții de Apel să ducă la revenirea la turul doi al alegerilor din luna decembrie, Bogdan Dima spune că decizia nu are nicio relevanță din punct de vedere juridic. „Din punct de vedere politic, sigur că are o relevanță, pentru că toți vor juca în cheia utilă fiecărui grup politic”.

„Există și alte căii posibile. Nu se poate să intre cu picioarele peste o competență care este exclusivă a Curții Constituționale. Deci, aici avem de-a face cu un judecător zelos care s-a găsit să facă un cadou mai degrabă politic decât juridic”, a susținut profesorul.