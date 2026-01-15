CSM contestă legalitatea comitetului decis de Bolojan pentru a modifica legile justiției: „Este lipsit de legitimitate juridică” / Cum răspunde Guvernul

Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii atacă din nou Guvernul, de această dată pentru modul în care a fost înființat, la inițiativa premierului Bolojan, comitetul care ar trebui să propună noi modificări la legile justiției, după documentarul Recorder „Justiție capturată”. Criticile vin la o zi de la ședința acestui grup de lucru, la care au mers și doi dintre judecătorii CSM. Ei acuză că „nu există un temei normativ explicit care să definească statutul juridic, competențele, limitele mandatului sau raporturile acestui comitet cu autoritățile constituționale ale sistemului judiciar”.

Inițiativa de a face un grup de lucru pentru modificări ale legilor justiției a apărut în urma dezvăluirilor făcute de o serie de magistrați în documentarul Recorder „Justiție capturată”. Premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Cotidianul, că „ar trebui” ca până la finalul lunii ianuarie grupul de lucru de la guvern să vină cu propunerile de modificări legislative în domeniul justiției.

După ședința de ieri de la guvern, Secția pentru judecători din CSM a acuzat, într-un comunicat de presă, că textele de lege care ar urma să fie discutate de acest grup de lucru format prin decizia premierului sunt „netransparente, nu se cunoaște cine le-a propus și denotă neseriozitate și lipsă de cunoaștere a realităților judiciare”.

CSM: „Discuțiile nu au oferit răspuns la întrebări legitime și esențiale cu privire la obiectivul real al comitetului de la guvern”

„Una dintre propuneri, deși pleacă de la afirmata idee a necesității păstrării continuității completului de judecată, vizează cazul absenței mai mari de 30 de zile a judecătorului, aflat în concediu medical, situație în care completul se va desființa automat și dosarele vor fi repartizate aleatoriu, obținându-se tocmai efectul contrar al afirmatei propuneri, respectiv readministrarea probatoriului în toate dosarele judecătorului respectiv”, se arată în comunicatul transmis joi de CSM.

În opinia Consiliului, discuțiile purtate joi la Guvern „nu au oferit răspuns la întrebări legitime și esențiale cu privire la obiectivul real al Comitetului, la modul lui de funcționare și la legitimitatea sa”: „Nu s-a putut clarifica nici care au fost criteriile de selecție a invitaților, de ce unele asociații profesionale au fost invitate și altele nu. Nu s-a precizat nici cine face agenda Comitetului, și nici cum ajung temele de discuție pe agendă”.

Reprezentanții Secției pentru judecători au constatat caracterul profund echivoc al bazei de constituire și funcționare a acestui Comitet, în condițiile în care nu există un temei normativ explicit care să îi definească statutul juridic, competențele, limitele mandatului sau raporturile cu autoritățile constituționale ale sistemului judiciar. Această ambiguitate normativă face imposibilă identificarea naturii activității acestui comitet și transformă demersul într-un mecanism informal, lipsit de legitimitate juridică.

În aceste condiții, Secția pentru judecători apreciază că participarea la un asemenea demers, marcat de ambiguitate instituțională, lipsă de transparență, absența unei fundamentări legale și ignorarea deliberată a autorităților consacrate ale sistemului judiciar, riscă să confere o aparență de legitimitate unui proces lipsit de credibilitate și de garanțiile minime ale unui dialog instituțional real”, mai susțin judecătorii din CSM.

Ce spune Guvernul

Întrebat de HotNews despre proveniența propunerilor de modificare a legilor justiției puse în discuția grupului de lucru, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat că le-a primit și ministerul, de la cancelaria premierului.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat pentru HotNews că propunerile au fost transmise de către ONG-uri și asociații ale magistraților.

„Ele nu au fost asumate de către comitet, ci transmise tuturor membrilor Comitetului spre studiu”, a spus Ioana Dogioiu.

Ea a explicat și că în ședința care a avut loc ieri la guvern cei prezenți au stabilit mai multe teme pentru dezbatere legislativă și au cerut contribuții din partea membrilor, urmând să fie analizate toate punctele de vedere. Este vorba de aspecte care țin de delegarea și detașarea magistraților, modificarea completurilor de judecată, răspunderea disciplinară a magistraților, modul de desemnare a colegiilor de conducere, potrivit purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

Oana Cambera, fostă deputată USR care a fost numită în august 2025 consilieră de stat la Cancelaria premierului Bolojan, a explicat pentru HotNews că propunerile au fost elaborate de asociațiile Declic și Funky Citizens, dar și de asociații de magistrați.

„În mod special Forumul Judecătorilor, dar și mai mulți magistrați care au solicitat să nu le fie publicat numele”, precizează Cambera. „Propunerile centralizate, astfel cum s-a menționat ieri în cadrul ședinței, nu au fost asumate de către Comitet, ci transmise tuturor membrilor și invitaților din cadrul Comitetului spre studiu”, mai explică ea.

Cine sunt trimișii CSM la guvern

Magistrații mandatați de CSM să participe la întâlnirea de joi de la Guvern, Alin Ene și Claudiu Drăgușin, sunt judecătorii care în ultimele luni au criticat vehement decidenți din mediul politic, pe tema reformei sistemului de pensii ale magistraților.

Judecătorul Claudiu Drăgușin l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu un măcelar, după ce șeful Guvernului a anunțat propunerile privind cuantumul pensiilor și vârsta de pensionare a magistraților.

Alin Ene a criticat și el propunerile lui Bolojan privind reforma pensiilor de serviciu, acuzându-l pe premier de minciună și sfidare.

Judecătorul Ene a avut o reacție dură și la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, după ce aceasta a afirmat într-un interviu că pensiile speciale sunt „un fel de Caritas” pe care statul român nu și-l permite. Alin Ene a acuzat-o pe Oana Gheorghiu de incitare la ură împotriva unei categorii sociale.

Judecătorul Ene a fost cel care i-a mulțumit public șefei CSM, Elena Costache, după ce aceasta a susținut că o pensie de aproximativ 11.300 de lei este insuficientă, iar independența magistraților depinde de bani și a denunțat „insultele, invectivele, dejecțiile aruncate în spațiul public”.

Despre colegii săi care au aparut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, Alin Ene a afirmat că sunt „foști magistrați cu un istoric disciplinar limpede, consacrat definitiv de sancțiuni”.