CSM rămâne fără o importantă pârghie de decizie în transferul magistraților. Hotărâre a CCR

Curtea Constituțională a declarat marți ca fiind neconstituțional articolul din legea privind statutul magistraților care dădea mână liberă Consiliului Superior al Magistraturii în privința transferurilor magistraților de la instanțele și parchetele civile la cele militare. Decizia a fost luată în urma sesizării făcute la CCR încă din 2029, respectiv 2020 de către doi judecători cărora CSM le-a refuzat transferul la Curtea Militară București.

Decizia adoptată marți de CCR, cu unanimitate de voturi, este definitivă și general obligatorie.

Articolul de lege declarat neconstituțional prevedea că transferul judecătorilor/procurorilor de la instanțele/parchetele civile la cele militare se face în baza unui regulament comun al Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Apărării Naționale.

Curtea Constituțională a decis că modificarea, suspendarea și încetarea raportului juridic de muncă al acestora trebuie reglementate prin lege organică, și nu printr-un act cu forță juridică inferioară acesteia- regulament, în cazul de față.

„Aceste norme, pe lângă faptul că încalcă art.125 alin.(2) din Constituție, sunt contrare și exigențelor constituționale de stabilitate, previzibilitate și claritate, cuprinse în art.1 alin.(5), iar prin faptul că permit emiterea unor acte administrative cu caracter normativ, de rang infralegal, în această materie, determină o stare de incertitudine juridică”, spune CCR într-un comunicat transmis la scurt timp după pronunțarea deciziei.

În plus, Curtea subliniază că actualele reglementări în procedura transferurilor civil-militar determină și încălcarea prevederilor constituționale privind separația și echilibrul puterilor în stat, privind rolul Parlamentului şi rolul Consiliului Superior al Magistraturii”

Cum a pornit totul

CCR a fost sesizată în privința transferului magistraților civili la instanțe și parchete militare în 2019, respectiv 2020, de judecătorul Cristian Ungureanu de la Curtea de Apel Suceava și de Cătălin Jigău, fost judecător al Curții de Apel Constanța, în prezent magistrat militar la Tribunalul Militar Iași.

CSM s-a opus transferurilor celor doi magistrați de la instanțe civile la cele militare, însă amândoi au contestat deciziile în instanță.

Judecătorul Jigău a reușit să obțină transferul la tribunalul militar din Iași după ce a câștigat procesul deschis împotriva CSM. Judecătorul Ungureanu a renunțat la proces. În schimb, cei doi magistrații au cerut judecătorilor să sesizeze Curtea Constituțională pentru a se clarifica dacă articolul din lege care oferea CSM puterea de transfer a magistraților este constituțional.

Criticile judecătorului care a contestat puterea CSM în transferul civil-militar

În sesizarea către Curtea Constituțională, judecătorul din Suceava a susținut că normele privind transferul ar trebui adoptate de către legiuitor prin lege organică, tocmai pentru a asigura statutul judecătorilor.

„Prin neadoptarea unor norme de către Parlament, acest domeniu a fost uzurpat de către alte autorităţi, în speţă, de către Consiliul Superior al Magistraturii, care a adoptat normele cuprinse în regulament cu încălcarea principiului constituţional al separaţiei şi al echilibrului puterilor în stat şi, în mod nepermis a adăugat la lege, impunând o condiţie prevăzută de lege pentru numirea în funcţia de judecător şi transferului judecătorilor”, potrivit încheierii Curții de Apel Suceava, consultată de HotNews.

Judecătorul căruia i se refuzase transferul reclama că „CSM nu avea nicio abilitare legală sau constituțională de a adopta norme în materia transferului judecătorilor”, iar acesta aspect „rezultă şi din analiza preambulului Regulamentului, care prevede că a fost elaborat în baza unor texte legale, însă niciunul dintre textele menţionate nu prevede expres competenţa CSM în elaborarea unui regulament privind transferul judecătorilor şi procurorilor”, se mai arată în document.

CSM s-a opus sesizării Curții Constituționale pentru clarificarea situației, arată datele din dosarul soluționat de Curtea de Apel Suceava. A considerat că nu mai există interes pentru sesizarea Curții Constituționale, pentru că judecătorul renunțase la acțiunea pe fond, după ce, în urma refuzului transferului la Curtea Militară București, CSM i-a aprobat continuarea activitatății la Tribunalul Suceava după ce își încheia mandatul de președinte al Judecătoriei Gura Humorului.

Magistratul Ungureanu a insistat în sesizarea CCR, iar Curtea de Apel Suceava a admis solicitarea și a trimis dosarul instanței de control constituțional.