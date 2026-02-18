CSM, reacție dură după decizia CCR. Acuză „efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar”

Consiliul Superior al Magistraturii, format din reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor, critică dur decizia prin care Curtea Constituțională a stabilit că este constituțională legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care le micșorează pensiile. CSM vorbește despre „eliminarea pensiei de serviciu” și despre un posibil „colaps sistemic inevitabil”.

CSM spune, într-un comunicat de presă, că „acest nou cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar”.

„Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii de profesionişti ai dreptului”, acuză CSM.

Un posibil „colaps sistemic inevitabil”

Reprezentanții procurorilor și judecătorilor acuză că „singura preocupare a celorlalte puteri în stat este afectarea statutului magistraților”:

„Deficitul mare de magistraţi, numărul de patru ori mai mare decât media europeană al dosarelor înregistrate pe rolul instanţelor şi imposibilitatea de recrutare de personal au fost în mod constant aduse în atenția publică, fiind ignorate de celelalte puteri în stat, singura preocupare manifestată în acest sens fiind aceea a afectării statutului magistratului.

În raport de consecinţele directe asupra protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi a soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, Consiliul este obligat să identifice măsuri optime de normare a activităţii pentru a evita ca justiţia din România să intre într-un colaps sistemic inevitabil.

O justiție de calitate nu poate fi imaginată decât în condițiile atingerii standardelor europene în materia volumului de cauze și ale efortului uman pentru soluționarea acestora”.

CSM spune că magistrații nu mai pot fi acum independenți

CSM susține că „noua reglementare impune cu certitudine reanalizarea regimului incompatibilităților și interdicțiilor magistraților, unul dintre cele mai restrictive din întreaga Uniune Europeană”.

„Eliminarea pensiilor de serviciu transformă statutul magistraților într-o aparentă garanție a independenței acestora, nesusținută de realitate”, mai acuză CSM.

Instituția spune că solicitarea ICCJ, condusă de Lia Savonea, ca CCR să ceară o analiză a Curții de Justiție a UE pe acest proiect, ar fi fost necesară, dar că acest lucru se poate întâmpla în viitor, prin alte metode.

„Totodată, Consiliul apreciază că ar fi fost esenţială analiza Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la respectarea garanţiei de independenţă a justiţiei prin noul proiect de lege, însă această posibilitate există în continuare și poate fi valorificată în situaţii individuale cu care instanţele judecătoreşti vor fi învestite”, a mai transmis CSM.

Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Decizia a fost luată cu 6 voturi la 3.

Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare. Legea a trecut de CCR cu votul a șase din cei nouă judecători, potrivit surselor HotNews.