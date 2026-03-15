UE a prelungit sancțiunile contra a 2600 de ruși după ce Ungaria și Slovacia nu s-au mai opus / Două persoane, scoase de pe listă

Uniunea Europeană a prelungit cu șase luni sancțiunile împotriva persoanelor și entităților considerate a sprijini războiul Rusiei împotriva Ucrainei, după măsura fusese în impas din cauza dreptului de veto de folosit de către Ungaria și Slovacia, care însă nu s-au mai opus, potrivit Reuters.

Consiliul, organismul UE care reprezintă cele 27 de state membre, a anunțat că măsurile restrictive îndreptate împotriva celor responsabili de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei au fost prelungite până la 15 septembrie.

Blocul celor 27 de țări a ridicat sancțiunile împotriva a două persoane și a eliminat de pe listă cinci persoane decedate. Una dintre cele două persoane în viață eliminate a fost Niels Troost, un olandez inclus pe lista sancțiunilor pentru comercializarea de petrolul rusesc, potrivit unui diplomat al UE.

Aproximativ 2.600 de persoane și entități fac obiectul unor măsuri, inclusiv restricții de călătorie, înghețarea activelor și interdicția de a pune fonduri sau alte resurse economice la dispoziția persoanelor sau entităților incluse pe listă. Sancțiunile UE s-au extins constant de la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022.

Ungaria și Slovacia solicitaseră anterior eliminarea unui număr de oligarhi ruși de pe lista sancțiunilor, au spus diplomați europeni pentru Reuters.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a cerut luni UE să suspende sancțiunile asupra energiei rusești din cauza creșterii vertiginoase a prețurilor, alimentată de războiul din Iran. Ungaria și Slovacia au avut, de asemenea, divergențe cu Ucraina în legătură cu fluxurile de petrol rusesc prin conductele Drujba.

