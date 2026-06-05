CTP crede că președintele le-a întins o „capcană” celor din PNL și USR. „Tomac va fi în sfârșit ceea ce și-a dorit Nicușor Dan, ca și alți președinți”

Cristian Tudor Popescu consideră că PNL și USR riscă să fie puse în situația în care fie acceptă desemnarea făcută de Nicușor Dan pentru postul de premier, fie „au o problemă de imagine în ochii populației” respingând propunerea președintelui, care poate acuza apoi cele două partide că nu dau dovadă de responsabilitate.

O „capcană de imagine”, a fost sintagma prin care a descris gazetarul situația cu care crede el că se confruntă cele două partide, joi seară, la B1 TV, unde a comentat decizia președintelui Nicușor Dan de a-l însărcina pe Eugen Tomac cu formarea noului Guvern.

„Pe ce mizează domnul președinte. S-a înțeles, evident, cu PSD (…). Îi mai trebuie o bucată din PNL (…), care poate să voteze acum, în Parlament (…), în înțelegere cu domnul Nicușor Dan și cu PSD. Să vedem ce va face USR. UDMR se va da după situație, poate să îl voteze pe domnul Tomac, însă PNL și USR, dacă nu îl votează pe domnul Tomac, au o problemă de imagine în ochii populației”, a declarat CTP.

„Tomac va fi ceea ce și-a dorit Nicușor Dan, să aibă un purtător de cuvânt în fruntea Guvernului”

Cristian Tudor Popescu l-a descris pe Nicușor Dan drept „al doilea naș politic” al lui Eugen Tomac, după fostul președinte Traian Băsescu.

„Pentru mine este destul de limpede, domnul Tomac va fi, în sfârșit, ceea ce și-a dorit, ca și alți președinți, domnul Nicușor Dan, adică să aibă un purtător de cuvânt în fruntea Guvernului, un purtător de cuvânt al său, personal, al domnului Nicușor Dan. De altfel, la Cotroceni nu e un purtător de cuvânt, din câte știu (…). Păi, o să fie domnul Tomac, în fruntea Guvernului României, va fi purtătorul de cuvânt al domnului Nicușor Dan”, a adăugat gazetarul.

El a afirmat ironic că „prima calitate” a lui Eugen Tomac este „faptul că nu e Bolojan, care i-a tocit nervii domnului Nicușor Dan vreme de un an”.

Nicușor Dan a anunțat joi seară că îl desemnează candidat la funcția de premier pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilierul său onorific, pe care l-a descris drept „o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme”.

Conform Articolului 103 din Constituție, Tomac are 10 zile la dispoziție pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a întregii liste a Guvernului. Pentru învestire, cabinetul propus are nevoie de 233 de voturi.