CTP, despre mașinile de lux de la PSD: „Izvorul fundamental al plăcerii pentru mahărul pesedist”

Cristian Tudor Popescu a comentat declarațiile deputatului PSD Răzvan Ciortea atunci când a fost întrebat de către site-ul de investigații Snoop privind mașina de lux pe care o conduce, care nu apare în declarația de avere. Jurnalistul susține că „plăcerile” invocate de deputat arată că moștenirea preluată de către PSD de la nomenclatura comunistă.

„Notabilul pesedist Ciortan, sau așa ceva, are o mașină care bate spre 200.000 euro. Chestionat fiind de ce, insul răspunde zâmbind sincer: „Trebuie să ne facem plăcerile… Că la 70 de ani nu mai contează… ”. Ceea ce m-a dus cu gândul la întrebarea: care este plăcerea (plăcerile) pesedistului de succes? Dincolo de gargara politică, dincolo de stânga și dreapta, de progresism și naționalism, de minciună, închinăciune, înșelăciune, mită, influență, șefie, demagogie, căci acestea sunt mijloace, nu scopuri, ce plăcere puternică își satisface făcând toate astea?”, scrie C.T. Popescu într-o postare pe Facebook, intitulată „Plăcerea PSD”.

„Să le citești în ochi pizma, neputința și slugărnicia”

Tradiția invocată în prezent de către social-democrați îi are originea în nomenclatura comunistă care se bucura de privilegii neaccesibile omului de rând.

„A fi în nomenclatura ceaușistă însemna să ai niște lucruri: să stai într-o vilă în Primăverii sau într-o casă boierească interbelică din centrul orașului, să posezi o mașină, dacă se poate occidentală (e „volvar”, se spunea cu respect, adică are Volvo), dacă nu Dacia, dar măcar cu număr mic, dar măcar neagră, dar măcar cu șofer, să ai acces la magazine și restaurante cu „circuit închis”. Să poți face depozite de cărnuri în congelator, de kent, whisky și cafea adevărată în bibliotecă. Să bei pepsi când vrei”, afirmă Popescu.

Posesia unor bunuri sau accesul la anumite facilități nu era în sine o sursă de plăcere pentru privilegiații regimului comunist.

„Dacă toți locuitorii patriei socialiste ar fi avut și ei toate acestea, atunci satisfacția nomenclaturistului ar fi scăzut dramatic. Esențial nu este să ai, esențial este ca mulți, foarte mulți concetățeni să nu aibă nici pe departe. Să le citești în ochi pizma, neputința și slugărnicia – poate li se aruncă și lor ceva”, crede jurnalistul.

A doua sursă de hrănire a vanității nomenclaturistului era să i se vadă ordinele executate, fără să fie nevoit să le justifice decât prin prisma funcției pe care o avea.

„Așa stau lucrurile și cu fruntașul pesedist de azi (bun înțeles, găsim „pesediști” și în celelalte partide), doar că e vorba de mașini pe lângă care Dacia pare o jucărică, vile cât un casteluș, în țară sau în Dubai, Miami, ceasuri care costă cât un apartament, sejururi la Monaco, terenuri fără număr, pensii speciale și salarii uriașe la stat, milioane de euro în conturi sau pe lângă. Doar că prim-ministrul își fundamentează deciziile așa: „Bagă mare la pomeni, să ne voteze nehaliții, mă doare-n organul genital de deficitul bugetar!”. Și rânjește și acum, plin de satisfacție”, scrie Cristian Tudor Popescu.

„Procedând ca în fizica cuantică, dacă unificăm cele două surse de plăcere, „Se face că așa vreau eu” și „Voi n-aveți ce am eu”, rezultă izvorul fundamental al plăcerii pentru mahărul pesedist: să poată UMILI cât mai mulți oameni, în vreme ce se declară binefăcătorul lor”, a conchis C.T. Popescu.

Ciortea: „Sunt de principiu să ne facem plăcerile”

Personajul la care se referă jurnalistul este deputatul PSD de Cluj Răzvan Iulian Ciortea, care circulă cu o mașină BMW XM, care nu e declarată, pentru că aparține unei firme de dispozitive medicale din Cluj. Soția politicianului conduce un BMX X5, nedeclarată pentru că e pe firma soacrei. Banii din conturi, la rândul lor, sunt mai mulți decât cei câștigați pentru că vin dintr-o donație.

Pe 22 octombrie, parlamentarul a fost filmat la Palatul Parlamentului în timp ce se urca într-un BMX XM, mașină cu o valoare de piață de peste 100.000 de euro.

Mașina de lux BMW XM a fost „visul meu”, își descrie parlamentarul PSD achiziția. „Știți că mai avem câte un vis în viață. Ăsta este visul meu”, spune Răzvan Ciortea când vorbește despre automobilul din care dă declarația.

Susține că a ales un BMW XM pentru că este o mașină sigură, iar el călătorește foarte mult.

„Atâta timp cât am salariu și muncesc și mi-o pot permite o fac acum, mai târziu nu mă interesează. Ne interesează să fie legal, în rest nu mă interesează absolut nimic… Eu sunt de principiu să ne facem plăcerile, că la 70 de ani nu cred că mai contează”, își prezintă filosofia de viață deputatul din Cluj, care a împlinit în acest an 49 de ani.