Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate

Deputatul PSD de Cluj Răzvan Iulian Ciortea circulă cu o mașină BMW XM, care nu e declarată, pentru că aparține unei firme de dispozitive medicale din Cluj. Soția politicianului conduce un BMX X5, nedeclarată pentru că e pe firma soacrei. Banii din conturi, la rândul lor, sunt mai mulți decât cei câștigați pentru că vin dintr-o donație, a explicat deputatul pentru siteul de investigații Snoop.

Jurnaliștii exemplifică tiparele prin care se atenuează efectul de transparență al legii și arată ce politicieni au fost prinși.

Avem nevoie de tine ca să dezvăluim abuzurile politicienilor și felul în care profită de banii publici. Ajută-ne aici.

Declarațiile de avere ale politicienilor au ajuns, în mai multe cazuri documentate, să nu reflecte averea acestora. Mașinile conduse de ei sunt înregistrate pe firme, iar banii din conturi sunt mai mulți decât veniturile explicite, precum în cazul unui deputat social-democrat de Cluj, scrie siteul de investigații Snoop.

O donație din partea părinților

Tot mai des se aplică acest șablon: între 2020 și finalul lui 2024, parlamentarul de 49 ani Răzvan Ciortea (PSD) a reușit să adune mai mulți bani în conturi decât a câștigat împreună cu soția sa.

În ultima declarație de avere, iunie 2025, parlamentarul declară în conturi echivalentul a peste 700.000 de lei:

454.767 de lei

30.000 de euro

25.170 de dolari

Iar veniturile politicianului și ale soției au fost de de 665 de mii de lei pe patru ani, între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2024. E o sumă mai mică decât banii care au apărut în conturi.

Explicația politicianului: o donație din partea părinților, sumă care nu apare în vreo declarație de avere.

În afară de acești bani, mașina cu care circulă e, în sine, o poveste.

Mașina BMW XM

Pe 22 octombrie, parlamentarul a fost filmat la Palatul Parlamentului în timp ce se urca într-un BMX XM, mașină cu o valoare de piață de peste 100.000 de euro.

Mașina condusă de Răzvan Iulian Ciortea. Foto: Cristian Andrei

Răzvan Ciortea a susținut că mașina a fost „visul său”, și-o permite pentru că „am salariu”. Despre mașina deputatului a scris și Cluj Manifest.

Deputatul PSD a precizat că mașina este luată cu contract de „la firma unui prieten”, este fabricată în 2024, valorează 110.000 de euro pentru că este second hand, și urmează să fie plătită în trei ani.

Nu este trecută în declarația de avere pentru că nu îi aparține decât după ce este achitată integral.



Firma de la care este luat BMW-ul XM se numește Unimix Medical și nu are vreo legătură cu vânzarea sau închirierea de automobile. Este deținută de Cosmin Iulian Demeter, iar obiectul de activitate este „comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice”.

„A avut nevoie să se deplaseze, i-am împrumutat-o, nu e cadou, nimic altceva. (…) Nu umblă nonstop cu ea. O mașină e un fier și atât”, a spus Demeter pentru Cluj Manifest.

Unimix Medical are un singur angajat, potrivit site-ului termene.ro, iar cifra de afaceri a crescut în 2024, comparativ cu 2023, de la 265 de mii de lei la 4,6 milioane de lei.

Altă mașină, un BMW X5, condusă de soție este pe firma mamei deputatului

Mașina de lux BMW XM a fost „visul meu”, își descrie parlamentarul PSD achiziția.

„Știți că mai avem câte un vis în viață. Ăsta este visul meu”, spune Răzvan Ciortea când vorbește despre automobilul din care dă declarația.

Susține că a ales un BMW XM pentru că este o mașină sigură, iar el călătorește foarte mult.

„Atâta timp cât am salariu și muncesc și mi-o pot permite o fac acum, mai târziu nu mă interesează. Ne interesează să fie legal, în rest nu mă interesează absolut nimic… Eu sunt de principiu să ne facem plăcerile, că la 70 de ani nu cred că mai contează”, își prezintă filosofia de viață deputatul din Cluj, care a împlinit în acest an 49 de ani.

Soția sa conduce un BMW X5, a spus Ciortea pentru Snoop.ro, dar nici această mașină nu apare în declarația de avere. Potrivit deputatului, SUV-ul este plătit în leasing de firma mamei sale.

Alte exemple de politicieni cu mașinile de lux pe numele altora

Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, a fost filmat la Parlament și în curtea PSD cu un Mercedes GLE 450 AMG de peste 100.000 de euro. A declarat că mașina este luată de la un prieten. În realitate, mașina aparține firmei fostei sale soții. Câciu a fost filmat când pleca împreună cu fosta soție și copiii în vacanță cu mașina de lux, după ce susținuse că a renunțat la Mercedes.

Deputatul AUR, Eduard Koler, a venit la Parlament cu un BMW XM, care nu îi apare în declarația de avere. Alesul a justificat că mașina aparține firmei mamei sale.



Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, a fost filmat la PSD și la Parlament cu un Mercedes GL53 AMG. Mașina nu apare în declarația de avere, iar Snoop.ro a descoperit că a fost cumpărată pe un magazin sătesc din județul Gorj. Numărul de înmatriculare al mașinii este WEB.

Curtea Constituțională a decis în mai 2025 că declarațiile de avere ale demnitarilor nu mai trebuie să fie făcute publice, ci doar depuse la Agenția Națională de Integritate.

Parlamentarii atenuau însă de câțiva ani efectul de transparență al legii, iar mașinile și casele au fost cumpărate pe diferite firme. Dacă un autoturism este cumpărat pe firmă, legea nu obligă demnitarul să-l treacă în declarația de avere, deși îl folosește în mod uzual.

Fostul candidat la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a recunoscut că mașinile achiziționate pe firmele familiei le conduce el. Un BMW X6 a fost filmat de mai multe ori la Spitalul Municipal din București, spital unde Cîrstoiu este manager. Mașina nu apare în declarația de avere, ci aparține unei firme.

Continuarea investigației în Snoop. Dacă vreți să sprijiniți echipa de investigații o puteți face aici.