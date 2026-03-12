CTP despre Ucraina, după discursul lui Nicușor Dan: „Se alegea praful într-un timp record”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a lăudat pe președintele Nicușor Dan pentru cele mai recente discursuri, dar l-a criticat totodată pentru atitudinea pe care o are în raport cu diversele dosare de pe scena internațională, susținând că de Ucraina „se alegea praful într-un timp record” dacă era condusă de actualul șef al statului român, nu de Volodimir Zelenski.

Vorbind joi la B1 TV despre întâlnirea pe care au avut-o Nicușor Dan și Volodimir Zelenski la Cotroceni și conferința de presă pe care au susținut-o, gazetarul a spus că este „al doilea discurs consecutiv” al lui Dan în care „a arătat mai a președinte”.

„Modul de prezentare, de exprimare, de a vorbi, de a transmite mesaj, care se făcea cu o gesticulație spre neputința de exprimare, părea că vrea să compenseze cu gesturile, ca într-un limbaj gestual pe care eu nu îl știu, ceea ce nu putea transmite în cuvinte, cu poticneli foarte dese. De asemenea, cel mai enervant lucru pentru mine, hlizelile, pe care le știți foarte bine, în cele mai nepotrivite momente (…). Ei bine, toate astea au dispărut”, a declarat CTP.

El a apreciat că Nicușor Dan a fost „mult mai fluent” în ultimele două discursuri, „și-a redus gesticulația și a reușit să își transmită mesajul sobru și mult mai eficient”.

Pe de altă parte, CTP susține că „se alegea praful într-un timp record de Ucraina” dacă era condusă de Nicușor Dan, pe care îl acuzase recent că nu are atitudini suficient de clare și ferme în privința diverselor situații de pe scena internațională.

„În ce privește ce spune domnul Nicușor Dan în relația cu Zelenski și cum se comportă cei doi președinți, nu pot să nu îmi pun întrebarea: ce s-ar fi întâmplat cu Ucraina dacă președintele Ucrainei era Nicușor Dan, și nu Volodimir Zelenski? (…). Se alegea praful într-un timp record de Ucraina”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu.