CTP, după anunțul Ambasadei SUA privind verificarea conturilor de pe rețelele de socializare: M-am lins pe bot de viză pentru America

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat ironic anunțul oficial al Ambasadei SUA, care explică faptul că viza pentru Statele Unite reprezintă un „privilegiu, nu un drept,” și că solicitările vor fi supuse unei verificări ample, inclusiv a prezenței online a celor care vor meargă peste Ocean.

„Ca unul dintre Drepturile fundamentale ale Omului, Dreptul la liberă circulație respectă libertatea individuală și demnitatea ființei umane. Orice persoană are acest drept, cu respectarea legislației fiecărui stat”, scrie CTP pe pagina sa de Facebook, amintind de comunicatul de presă transmis de ambasada SUA la București.

„O viză pentru SUA este un privilegiu, nu un drept. Utilizăm toate informațiile disponibile în cadrul procesului de verificare și control al vizelor, pentru a identifica solicitanți de viză care nu pot fi admiși în Statele Unite, inclusiv cei care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a SUA. Vom efectua o verificare amplă și aprofundată, inclusiv a prezenței online a tuturor solicitanților. Fiecare decizie de acordare a vizei este o decizie de securitate națională. Statele Unite trebuie să fie vigilente în timpul procesului de eliberare a vizelor, pentru a se asigura că persoanele care solicită intrarea în SUA nu intenționează să aducă prejudicii cetățenilor americani”, amintește gazatarul, referindu-se la comunicarea care vine „din statele ținute a fi tărâmul libertății și egalității de șanse”.

CTP interpretează această poziție ca o explicație implicită pentru excluderea României din programul Visa Waiver, un gest pe care administrația Trump nu l-a justificat anterior. El sugerează că, indiferent de îndeplinirea condițiilor legale, acordarea vizei rămâne la discreția autorităților americane, invocând chiar motive de „siguranță” derivate din activitatea online a solicitanților. Jurnalistul satirizează această abordare, parafrazându-l pe președintele american Donald Trump cu expresia „No visa for you, cuz I don’t give a shit about you.”

Cristian Tudor Popescu este convins că propriile sale șanse de a obține o viză pentru Statele Unite sunt anulate.

„Prin urmare, subsemnatul m-am lins pe bot de viză pentru America. În ultimii 7-8 ani am scris și publicat pe net nenumărate articole despre un cetățean american, Trump Donald J. pe nume, în care am comentat vorbele și faptele sale. Recunosc că m-am opus din răsputeri, de aici, din biata mea țară de la capătul lumii față de Washington, cățărării la putere a cetățeanului, ba nu, a sinistrului măscăroi Trump. Aceste ultime cuvinte din fraza precedentă le-am scris ca să scutesc ambasada să mai inventarieze atâtea alte atacuri la siguranța SUA și președintelui lor pe care le-am comis de-a lungul vremii. Și eu, care tocmai voiam să mă duc să mai arunc o privire Statuii Libertății, înainte să și-o ia înapoi francezii”, a punctat CTP.

Ambasada Statelor Unite la București a anunțat joi că a primit instrucțiuni de la Departamentul de Stat pentru „verificări ample și aprofundate” ale persoanelor care depun cerere pentru viză de intrare în SUA.

Verificările vizează trei tipuri de viză, acordate tinerilor care merg să studieze în SUA sau să muncească acolo pe durata vacanței.