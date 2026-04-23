CTP, după apelul la calm al președintelui: „Păi, poți să cazi în prăpastie foarte calm, fără să țipi, fără să dai din mâini”

Cristian Tudor Popescu a declarat miercuri seară că nu l-a liniștit deloc apelul la calm pe care l-a lansat președintele Nicușor Dan în contextul crizei politice și a criticat modul în care abordează șeful statului situația, spunând că acesta „ar trebui să fie tranșant”, nu echidistant.

Nicușor Dan a îndemnat la calm, în această seară, în primele sale declarații după discuțiile pe care le-a organizat la Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare ca urmare a deciziei PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan.

„Pe mine nu m-a liniștit deloc Nicușor Dan”

Într-o intervenție ulterioară la B1 TV, Cristian Tudor Popescu a comentat declarațiile președintelui, spunând că acestea nu l-au liniștit deloc.

„Ar trebui să mă liniștească, nu? Pe mine și pe ceilalți cetățeni ai acestei țări, în urma acestui discurs. Pe mine nu m-a liniștit deloc Nicușor Dan, «calm și vom trece prin asta». Păi, pot să rămâi calm și să cazi în prăpastie foarte calm, fără să țipi, fără să dai din mâini”, a afirmat gazetarul.

El susține că „e inacceptabil să spui despre PSD că e un partid pro-occidental” și l-a criticat pe liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.

Nicușor Dan, a adăugat CTP, „a fost votat tocmai ca să nu colaboreze cu AUR și cu «celălalt AUR», care este acum PSD”.

Gazetarul i-a acuzat pe social-democrați că „rup totul, nu numai coaliția, rup România, nu le pasă”.

„Știți de ce nu le pasă? Pentru că ei vor ca România să fie ruptă. Ei vor ca România să ajungă oaia neagră, practic exclusă, din Uniunea Europeană, pentru că atunci cade pe mâna lor și ei vor să conducă o Românie izolată, o Românie săracă, o Românie care depinde de pomana lor”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu.