VIDEO Nicușor Dan, anunțul zilei după consultările de la Cotroceni / Ce le-a cerut partidelor. „Calm și vom trece prin asta!”

Nicușor Dan, la Palatul Parlamentului din București, pe 26 mai 2025. FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici

„Dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor”, a fost apelul președintelui Nicușor Dan către partidele din coaliția de guvernare, miercuri seară, în primele declarații făcute de șeful statului după consultările convocate la Cotroceni.

Președintele a precizat că aceste consultări au fost unele „informale” și că le-a convocat pentru că „e important să știm cum vedem fiecare dintre noi viitorul”.

„Suntem, evident, într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile, neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat”, a declarat Nicușor Dan.

El a spus că le-a solicitat partidelor din coaliție „să dezescaladeze retorica publică”.

„Apoi, să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut, să se uite la soluții mai mult decât la probleme. Cred eu că, până în momentul ăsta, fiecare dintre actorii politici și-a expus nemulțumirile. Întrebarea este cum procedăm în continuare. În orice formulă politică, majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale, deci dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor”, a continuat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan, declarație de presă la Palatul Cotroceni, miercuri, 22 aprilie 2026. Sursa foto: HotNews / Rebecca Popescu

Partidele au exclus o guvernare cu AUR, spune Nicușor Dan

Președintele i-a asigurat pe cetățeni că „avem instituții ale statului care funcționează” chiar dacă există „o diferență de opinie la nivel politic”.

„Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare – OECD, SAFE, PNRR. Deci calm și vom trece prin asta!”, a conchis Nicușor Dan.

Consultările de la Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii coaliției au început în cursul dimineții și s-au desfășurat pe tot parcursul zilei.

La câteva ore după discuțiile cu șeful statului, conducerea PSD a stabilit în forurile interne că miniștrii partidului vor demisiona joi din Guvern.

Criză politică

Luni, PSD a decis oficial să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Bolojan, pe care l-a criticat constant.

Într-un eveniment intitulat „Momentul adevărului”, organizat la Palatul Parlamentului, votul exprimat de social-democrați a fost covârșitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”.

Luni seară, după o ședință a Partidului Național Liberal, premierul Ilie Bolojan a anunțat că va continua să își exercite mandatul.

Potrivit unor surse din PSD care au vorbit cu HotNews, înainte să își demisia, miniștrii PSD își vor delega atribuțiile către secretari de stat din minister de la PNL, USR sau UDMR, astfel încât să nu fie blocat guvernul.

Sursele au mai precizat că PSD va informa Parlamentul și Administrația Prezidențială că s-a schimbat componența politică a Guvernului, și va lăsa câteva zile premierului să meargă în Parlament pentru a cere un nou vot de încredere. O moțiune de cenzură va fi depusă în cazul unui refuz al premierului de a veni să ceară votul și nu înainte de 1 mai, au mai precizat sursele.

PSD are un vicepremier – Marian Neacșu – și șase miniștri în Guvernul Bolojan: Radu Marinescu (Justiție), Florin Manole (Muncă), Alexandru Rogobete (Sănătate), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie) și Ciprian Șerban (Transporturi).

De asemenea, va demisiona și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, potrivit surselor HotNews.