CTP, după uciderea activistului conservator Charlie Kirk: „Nu simt empatie. Spunea el însuși că empatia produce mult rău”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a reacționat joi, după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk, afirmând că nu simte empatie față de soarta acestuia și evocând declarațiile controversate pe care influencerul MAGA le-a făcut de-a lungul timpului despre arme, pedeapsa cu moartea și empatie.

„Recent împușcatul domn Charlie Kirk avea următoarea opinie despre miile de asasinate anuale cu arme de foc din SUA (…) «Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament»”, a scris CTP, referindu-se la un comentariu făcut de Kirk anul trecut.

„Ieri, un ucigaș cu sânge rece și bine antrenat, l-a trimis, cu o armă de precizie, pe domnul Kirk printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament, legea posesiei de arme de foc până la nivelul de asalt pentru cetățenii americani”, a scris jurnalistul.

Jurnalistul a mai adăugat: „Am fost întrebat ce simt în legătură cu domnul Kirk și soarta sa. Răspund: în niciun caz empatie. Căci nu vreau să-l contrazic pe domnul Kirk, autor, în show-ul său video, și al acestei cugetări: «Nu suport cuvântul empatie, e un termen-făcătură New Age, care produce mult rău»”.

CTP a reamintit și alte poziții exprimate de Charlie Kirk:

„După ce un individ MAGA, pe nume DePape, i-a crăpat capul cu un ciocan soțului lui Nancy Pelosi, deoarece n-a găsit-o acasă pe democrată, domnul Kirk a îndemnat prin radio audiența să-i plătească suma pentru eliberare pe cauțiune agresorului aflat în arest”

„Despre pedeapsa cu moartea, domnul Kirk a spus: „Death penalties should be public, should be quick, should be televised. I think at a certain age, it is an initiation…What age should you start to see public executions?”. Carevasăzică, pedepsele cu moartea trebuie să fie publice, rapide și televizate. Mă gândesc că la o anumită vârstă ar fi ca o inițiere… La ce vârstă ar trebui să începi să vezi execuții publice?”

Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment universitar

Personaj central al dreptei americane, întruchipând noua generaţie MAGA, tânărul Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împuşcat în gât miercuri la prânz, în timp ce participa la un eveniment în aer liber în campusul unei universităţi din Utah.

În timp ce Kirk se afla pe scenă, aşezat pe un scaun şi răspunzând la întrebări în faţa unei mulţimi de 3.000 de persoane, s-a auzit un foc de armă, înainte ca influencerul să-şi ducă mâna la gât şi să se prăbuşească. Mai multe imagini care au surprins momentul s-au răspândit rapid pe reţelele de socializare.

Autoritățile americane nu au încă niciun suspect în arest pentru împușcarea mortală a lui Charlie Kirk, după ore de declarații confuze din partea oficialilor despre asasinarea activistului conservator la o universitate din statul Utah.

După ce doi suspecți au fost reținuți și eliberați, „există o anchetă în curs de desfășurare, iar atacatorul este căutat”, a transmis Departamentul de Siguranță Publică din Utah, într-un comunicat.

O pușcă de mare putere – un model mai vechi Mauser 30-06 – a fost recuperată joi într-o zonă împădurită din apropierea campusului universitar unde activistul MAGA Charlie Kirk a fost împușcat, informează The New York Times, citând trei oficiali federali ai forțelor de ordine, care se bazează pe o evaluare internă preliminară.

De asemenea, au fost găsite mai multe cartușe, inclusiv unul folosit din camera puștii.

Arma și muniția sunt urmărite de analiștii A.T.F. din Virginia de Vest, dar probele nu au condus încă la identificarea unei persoane de interes, au precizat oficialii federali din agențiile de aplicare a legii.

Modelul Mauser 30-06 este o pușcă militară foarte populară printre vânători.