Cine a fost Charlie Kirk, influencerul împușcat mortal și care era unul din liderii mișcării MAGA a lui Trump

19 decembrie 2024, Phoenix, Arizona, SUA - CHARLIE KIRK vorbește în prima zi a evenimentului AmericaFest 2024 organizat de Turning Point USA. Fotografie de arhivă. FOTO: Brian Cahn/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împușcat de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment desfășurat miercuri în Orem, statul Utah, potrivit Reuters.

Iată câteva dintre cele mai cunoscute informații despre Kirk:

La vârsta de 18 ani, a fost cofondator al „Turning Point USA”, o organizație dedicată promovării cauzelor conservatoare în campusurile universitare și în rândul tinerilor alegători.

În 2019, el a înființat Turning Point Action (TPA), un grup de advocacy non-profit care îi susține pe candidații conservatori intrați în cursa pentru funcții publice.

TPA a organizat frecvent mitinguri de amploare cu speakeri conservatori, printre care și președintele american Donald Trump. Kirk este considerat unul dintre liderii mișcării Make America Great Again (MAGA) a lui Trump.

Kirk a susținut afirmațiile false ale lui Trump conform cărora republicanul a pierdut alegerile din 2020 din cauza unei fraude electorale.

Trump i-a recunoscut frecvent meritul lui Kirk pentru că a atras mai mulți tineri și alegători de culoare în sprijinul campaniei sale electorale de succes din 2024.

Podcastul lui Kirk avea peste 500.000 de ascultători lunar, iar contul său de pe platforma de socializare X are 5,3 milioane de urmăritori.

Kirk, care avea 31 de ani, era căsătorit, fiind tatăl a doi copii.

Activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât miercuri, în timpul unui eveniment desfășurat la o universitate din Utah, a anunțat liderul de la Casa Albă.

„Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu a înțeles și nu a câștigat sufletul tinerilor din Statele Unite mai bine decât el. Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Eu și Melania transmitem condoleanțe soției lui, Erika, și familiei. Charlie, te iubim!”, a scris Trump, într-un mesaj publicat în mediul online.

Un purtător de cuvânt al universității a declarat că poliția nu are niciun suspect în custodie. Anterior, instituția de învățământ superior anunțase că o persoană fusese reținută.

Clipurile video cu incidentul, filmate cu telefonul mobil și publicate pe rețelele de socializare, îl arată pe Kirk adresându-se unei mulțimi numeroase în aer liber, în campusul Universității Utah Valley din Orem, Utah, când s-a auzit o bubuitură puternică, care părea a fi un foc de armă. Kirk și-a dus mâna la gât în timp ce a căzut de pe scaun, iar participanții au început să fugă.

Într-un alt clip, se putea vedea sânge curgând din gâtul lui Kirk imediat după împușcătură. Reuters menționează că nu a confirmat autenticitatea acestor înregistrări video.

Kirk și grupul de advocacy pe care l-a cofondat, Turning Point USA, cea mai mare organizație conservatoare de tineret din țară, au jucat un rol cheie în mobilizarea tinerilor alegători în favoarea lui Trump, în noiembrie anul trecut.

Apariția de miercuri a lui Kirk era fost prima dintr-o serie de 15 evenimente planificate, intitulată „American Comeback Tour”, la universități din toată țara. El folosea adesea astfel de evenimente, care atrăgeau de obicei mulțimi mari de studenți, pentru a invita participanții să dezbată cu el în direct. Înainte de a fi împușcat, Kirk stătea la ceea ce el numea masa „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”), pentru a răspunde la întrebările publicului.

„NOI. NE-AM. ÎNTORS. Universitatea Utah Valley este ENTUZIASMATĂ și GATA pentru prima oprire din turneul American Comeback Tour”, a scris Kirk, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, înainte de eveniment.

După ce a câștigat al doilea mandat prezidențial, Trump i-a mulțumit lui Kirk pentru mobilizarea tinerilor și a alegătorilor de culoare în sprijinul campaniei sale.

„Ați avut armatele de bază ale Turning Point”, a spus Trump, la un miting în Phoenix, în decembrie. „Nu este victoria mea, este victoria voastră”, a adăugat republicanul, la acel moment.

Kirk avea 5,3 milioane de urmăritori pe rețeaua X și prezenta un podcast și un program radio popular, „The Charlie Kirk Show”. De asemenea, el a co-prezentat recent „Fox & Friends”, difuzat pe canalul Fox News.

El făcea parte dintr-un ecosistem de influențatori conservatori pro-Trump – printre care Jack Posobiec, Laura Loomer, Candace Owens și alții – care au contribuit la amplificarea agendei președintelui american. Kirk a atacat frecvent mass-media mainstream și s-a implicat în probleme legate de războiul cultural în jurul raselor, genului și imigrației, adesea într-un stil provocator.

Deși motivul împușcării acestuia nu este cunoscut, Statele Unite traversează cea mai lungă perioadă de violență politică din anii 1970 încoace. Reuters a documentat peste 300 de cazuri de acte violente cu motivație politică de când susținătorii lui Trump au atacat Capitoliul SUA, pe 6 ianuarie 2021.

În iulie 2024, Trump a fost atins de glonțul unui trăgător în timpul unui eveniment de campanie în Butler, Pennsylvania. O a doua tentativă de asasinat, două luni mai târziu, a fost dejucată de agenții federali.

În aprilie, un piroman a pătruns în reședința guvernatorului Pennsylvaniei, Josh Shapiro, și i-a dat foc în timp ce familia acestuia afla înăuntru.

Anterior în cursul acestui an, un bărbat înarmat care se dădea drept polițist în Minnesota a ucis-o pe Melissa Hortman, membră a legislativului statal, și pe soțul acesteia, și i-a împușcat pe senatorul John Hoffman și pe soția acestuia. Iar în Boulder, Colorado, un bărbat a folosit un aruncător de flăcări improvizat și cocktailuri Molotov pentru a ataca un eveniment de solidaritate pentru ostaticii israelieni, ucigând o femeie și rănind cel puțin alte șase persoane.

Atât politicienii republicani, cât și cei democrați și-au exprimat sprijinul pentru Kirk în urma împușcăturilor.

„Dă-i odihnă veșnică, Doamne”, a scris vicepreședintele JD Vance, care era apropiat de Kirk, tot pe rețeaua de socializare X.

„Atacul asupra lui Charlie Kirk este dezgustător, josnic și condamnabil”, a afirmat guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, pe aceeași rețea de socializare. „În Statele Unite ale Americii, trebuie să respingem violența politică sub ORICE formă”, a adăugat guvernatorul.

La Casa Albă, membrii personalului, mulți dintre ei tineri și admiratori ai lui Charlie Kirk, erau palizi când s-a răspândit vestea împușcării influencerului.