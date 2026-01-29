CTP îi acuză pe social-democrați de joc dublu: „Bolojan nu mai trebuie să încerce compromisuri cu PSD”

Cristian Tudor Popescu a declarat, joi, că PSD este „marele beneficiar” al actualei situații, în care „stă la guvernare și în același timp își permite să facă opoziție”.

Întrebat joi, la B1 TV, dacă poate fi o soluție un guvern minoritar, având în vedere criticile constante ale PSD la adresa premierului liberal, gazetarul a spus: „O soluție nu mai este situația de acum, pentru că marele beneficiar este partidul care a realizat în alegerile parlamentare cel mai slab scor din istoria lui și a pierdut penibil alegerile prezidențiale”.

„Acest partid, în clipa de față, stă la guvernare, acolo își alimentează clientela, inclusiv primarii, pentru că este la cașcaval, și în același timp își permite să facă opoziție, își permite să îl insulte, să îl amenințe pe premierul Bolojan”, a continuat CTP.

El consideră că „această situație este perfectă pentru PSD”, care „crește în sondaje”.

„O astfel de situație, după părerea mea, nu mai poate să continue. Anunțul domnului Bolojan, cu toate că a pus după aceea o serie de surdine, că este posibil și un guvern minoritar, după părerea mea, este binevenit. Pentru că domnul Bolojan nu mai trebuie să încerce să facă compromisuri cu PSD”, a adăugat Cristian Tudor Popescu.

„Nicușor Dan este destul de afin cu PSD”

Gazetarul l-a acuzat pe Nicușor Dan că nu mediază între partidele din coaliție, deși „de luni de zile vedem aceste interminabile discuții” și „nu se avansează”.

„Domnul Bolojan încearcă să găsească o soluție, domnul Nicușor Dan nu se amestecă. N-a rezultat nicio mediere, iarăși, niciun progres în relațiile între PSD și domnul Bolojan, prin medierea care n-a existat”, a spus CTP.

El susține că președintele „Nicușor Dan este și destul de afin cu PSD în momentul de față”: „Cu domnul Bolojan, câtuși de puțin. N-am văzut să îl susțină în mod explicit pe undeva”.

În opinia lui Cristian Tudor Popescu, premierul Bolojan ar trebui să meargă mai departe cu programul său în ciuda amenințărilor PSD cu ieșirea de la guvernare. El crede că scenariul alegerilor anticipate ar fi unul „fără sens” în actualul context.

„Ori PSD, când introduce moțiune de cenzură, alege să guverneze cu AUR în continuare și își asumă toate consecințele unui astfel de gest, ori vrea alegeri anticipate? Păi, dacă nu vrea cu AUR, atunci va ajunge din nou în aceeași formulă de acum. N-are cum în altă combinație să fie. Sunt fără sens alegerile anticipate”, a conchis CTP.