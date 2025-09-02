CTP îl critică pe Nicușor Dan și lansează acuzații dure la adresa PSD și PNL. „În 35 de ani nu a făcut niciun politician din România ce face acum Bolojan”

Cristian Tudor Popescu a declarat, marți, pe B1 TV, că în încercarea de reformare a statului premierul Ilie Bolojan „se bate” cu cei din PSD și PNL, care au un „discurs fățarnic” și „nu vor altceva decât să își conserve clientela, să își conserve sursele de voturi, sursele de bani”.

Gazetarul l-a criticat pe președintele Nicușor Dan, despre care spune că „nu l-a susținut în mod public” pe Ilie Bolojan de când l-a numit premier.

„Pe domnul Drulă de la USR a avut vreo apăsare domnul președinte Nicușor Dan să îl susțină în modul cel mai pe față, să se afișeze cu el, să îl invite la Cotroceni, să discute, să facă poze după aia cu el în vederea alegerilor de la Primăria Capitalei? N-a avut nicio apăsare. În schimb, pe domnul Bolojan nu l-a susținut public în nimic niciodată până acum domnul Nicușor Dan, lucru pe care eu nu pot să îl interpretez altfel, cu o analiză politică rece, decât că domnul Nicușor Dan l-a numit pe domnul Bolojan premier ca domnul Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, pe care le încasează, să deconteze toate aceste atacuri în urma a ceea ce se întâmplă, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic, ceea ce și face”, a declarat CTP.

„Bolojan este pus în această situație tâmpită”

Cristian Tudor Popescu consideră că premierul, care este totodată liderul liberalilor, „se bate” cu cei din PSD și PNL, care se declară pro-reformă, dar „pe dedesubt pun toate tălpile și toate ștăngile cu putință ca să oprească ceea ce le afectează clientela, le afectează cașcavalul, care este maturat în ani de zile”.

„Aceste două partide în clipa de față, în spatele unui discurs fățarnic că ei sunt pentru reformă, nu vor altceva decât să își conserve clientela, să își conserve sursele de voturi, sursele de bani, asta este, și Bolojan este pus în această situație tâmpită, să se bată chiar cu cei care ar trebui să îl ajute”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

El consideră că „în 35 de ani nu a făcut niciun politician din România ce face acum Bolojan”.

„Eu îmi pun speranțe doar în acest popor (…). Aș aștepta de la cei care au refuzat să voteze conform «mitei pentru națiune de anul trecut» să înțeleagă ce vrea să facă Bolojan, să înțeleagă că în 35 de ani nu a făcut niciun politician din România ce face acum Bolojan. Niciunul nici nu s-a apropiat de așa ceva, de a băga bisturiul în toate puroaiele acumulate sub pielea nației în toți acești 35 de ani. Firește, cu riscuri enorme pentru el din punct de vedere politic, personal ș.a.m.d.”, a conchis Cristian Tudor Popescu.