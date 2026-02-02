CTP, opinie dură: „Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții” / El vorbește despre o „singură soluție de încercat”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică dur pozițiile diferite ale unor demnitari din guvern privind accesul minorilor la rețelele de socializare și susține că „părinții nu sunt soluția, ci parte din problemă”. Reacția vine în contextul dezbaterii publice generate de propunerea lui Raed Arafat de a interzice accesul copiilor sub 15-16 ani la platforme precum TikTok, YouTube, Meta sau X.

Într-o postare publicată pe Facebook, CTP ironizează opoziția ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, care a declarat că „de principiu, nu sunt pentru interdicții”, și poziția intermediară a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care susține că accesul minorilor ar trebui „reglementat și controlat” atât de autorități, cât și de părinți.

Gazetarul consideră că rețelele sociale sunt „cel puțin la fel de periculoase ca drogurile” și întreabă retoric de ce nu ar fi atunci liberalizat și consumul de droguri pentru minori. CTP respinge și ideea că interdicțiile ar fi „imposibil de aplicat” și dă exemplele Australiei, Franței, Marii Britanii sau Norvegiei, precum și al inițiativelor Uniunii Europene privind restricționarea accesului minorilor la internet.

Gazetarul respinge și avertismentul ministrului de Interne potrivit căruia interdicțiile ar conduce spre „o lume orwelliană”. „Suntem deja într-o lume orwelliană, în care Big Brother este Internetul”, afirmă CTP.

„Nu interdicțiile sunt problema, ci relația dintre părinți și copii”

Un punct central al criticii sale vizează rolul părinților. Deși proiectul susținut de Raed Arafat prevede obligativitatea acordului parental pentru accesul minorilor sub 16 ani la servicii online, Cristian Tudor Popescu susține că „părinții nu sunt soluția, sunt problema”. El acuză o parte dintre adulți că sunt, la rândul lor, „intoxicați cu TikTok” și incapabili să ofere repere sau limite reale copiilor:

„Părinții sunt văzuți de ministrul Sănătății ca factor activ de legiferare și supraveghere a accesului copiilor lor. Mi se pare o neînțelegere: părinții nu sunt soluția, sunt problema. Dureros de mulți dintre ei s-au intoxicat cu TikTok și i-au votat pe Dumnezeilă și tortelierul Simion. Și proiectul lui Raed Arafat îi ține de responsabili pe părinți: «Este interzisă furnizarea de servicii online minorului cu vârsta mai mică de 16 ani fără validarea prealabilă a acordului parental». Vor fi acești părinți de acord cu interzicerea accesului odraslelor?”.

„În opinia mea, copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”, continuă gazetarul. El spune că lipsa comunicării și a responsabilității parentale îi împing pe copii „în brațele singurătății și monștrilor ei”.

CTP susține interzicerea temporară a accesului minorilor la rețelele de socializare

În ceea ce privește soluția educației, invocată de ministrul de Interne, gazetarul o consideră insuficientă pe termen scurt. El descrie sistemul de educație din România drept „praf și pulbere”, și amintește de numărul ridicat de analfabeți funcțional și de violențele din școli. Chiar și în cazul unei reforme începute imediat, spune CTP, rezultatele ar apărea abia peste un deceniu, în timp ce „avem deja generații de copii și adolescenți contaminați sau în curs de”.

Concluzia gazetarului este una tranșantă: „singura soluție de încercat este interzicerea severă, fie și temporară, pentru câțiva ani”, o măsură pe care o consideră necesară „într-o criză creată de adulți, nu de copii”.