Cu aparatele de aer condiționat scoase din priză, angajații din sectorul public din Tokyo au primit o derogare rară

Într-o zi toridă și umedă la Tokyo, Noboru Watanabe, funcționar la primăria capitalei, și-a învins jena și a venit la serviciu în pantaloni scurți, o alegere neobișnuită într-o țară care preferă, de obicei, ținute de lucru mai formale, scrie AFP.

Această relaxare a codului vestimentar strict, în special pentru bărbați, a fost introdusă în contextul în care companiile japoneze reduc utilizarea aparatelor de aer condiționat din cauza costurilor ridicate ale energiei legate de războiul din Orientul Mijlociu.

Marți, când temperaturile din Tokyo au atins 34 grade Celsius, cel puțin cinci bărbați din biroul lui Watanabe, în vârstă de 50 de ani, au purtat pantaloni scurți în detrimentul costumului.

Bărbatul a mărturisit pentru AFP că, la început, i s-a părut „jenant” să-și arate picioarele la birou. „Dar odată ce porți (pantaloni scurți), îți dai seama cât de confortabil este.”

El poartă o ținută mai elegantă atunci când este necesar, dar recunoaște că aceasta „te face să îți fie cald”.

„Încurajăm ținute «răcoroase»”

Această inițiativă vestimentară a fost anunțată în primăvară de guvernatoarea din Tokyo, Yuriko Koike, care a menționat „perspective dificile pentru aprovizionarea cu energie electrică”.

Aceasta face parte dintr-o versiune consolidată a „Cool Biz”, o campanie de economisire a energiei care încurajează funcționarii să renunțe la cravată și sacou vara, și pe care Koike a lansat-o în 2005, când era ministru al Mediului.

„Încurajăm ținute «răcoroase» care pun accentul pe confort, în special tricouri polo, tricouri și adidași, precum și, în funcție de responsabilitățile profesionale, pantaloni scurți”, a declarat ea jurnaliștilor în aprilie.

O inițiativă controversată

Această măsură a stârnit o oarecare invidie în rândul altor angajați din Tokyo, precum Takayuki Deguchi, un angajat de 30 de ani al unei companii de marketing care impune în continuare purtarea costumului.

„Cred că posibilitatea de a purta pantaloni scurți, ceea ce permite reglarea temperaturii corporale când este atât de cald, este o abordare foarte flexibilă”, a declarat el pentru AFP.

Campania a stârnit însă și discuții online cu privire la faptul dacă pantalonii scurți sunt o ținută adecvată pentru locul de muncă.

Sachie Koike, o agentă imobiliară în vârstă de 52 de ani, a spus că nu are nicio problemă cu faptul că bărbații renunță la cravată sau la sacou vara, dar că pantalonii scurți nu sunt potriviți.

„Le asociez cu o zi liberă”, a declarat Sachie Koike. „Pur și simplu nu cred că picioarele păroase dau o impresie foarte îngrijită” la locul de muncă, a adăugat ea.

Veri tot mai toride în Japonia

Anul trecut, Japonia a avut parte de cea mai caldă vară de la începutul înregistrărilor, în 1898, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze.

Temperaturile de 40 de grade Celsius și mai mari au devenit atât de frecvente încât agenția a dezvăluit în aprilie o denumire oficială pentru aceste fenomene meteorologice extreme, calificându-le drept zile „extrem de calde” sau „kokusho”.

Potrivit oamenilor de știință, schimbările climatice provocate de activitatea umană fac ca fenomenele meteorologice extreme să fie mai frecvente, mai îndelungate și mai intense.