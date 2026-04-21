Cu cât a crescut costul curselor aeriene lungi din Europa pentru fiecare pasager

Călători pe aeroportul din Stockholm, fotografiați în timp ce așteptau îmbarcarea într-o cursă a Scandinavian Airlines, FOTO: AFP / Profimedia Images

Perturbarea aprovizionării globale cu combustibil cauzată de războiul din Orientul Mijlociu a adăugat peste 100 de dolari la prețul zborurilor pe distanțe lungi din Europa, un cost care este probabil să ducă la creșterea prețurilor biletelor, a declarat organizația Transport & Environment (T&E), citată de Reuters.

Creșterea prețurilor la combustibilul pentru avioane a majorat costul mediu al combustibilului cu 88 de euro (104 dolari) pentru fiecare pasager pe zborurile pe distanțe lungi care pleacă din Europa și cu 29 de euro pe zborurile din interiorul Europei, potrivit T&E – o asociație europeană de organizații neguvernamentale care activează în domeniul transporturilor și al mediului, promovând transportul sustenabil pe continent.

Analiza sa a comparat prețurile din 16 aprilie cu cele dinaintea începerii războiului dintre Statele Unite și Israel cu Iranul, în data de 28 februarie.

Companiile aeriene din Europa se confruntă cu un sezon estival dificil

Combustibilul pentru un zbor de la Barcelona la Berlin ar fi cu 26 de euro mai scump per pasager, în timp ce o călătorie pe distanțe lungi de la Paris la New York ar costa cu 129 de euro mai mult doar pentru combustibil, estimează T&E în analiza publicată marți.

Companiile aeriene europene se pregătesc pentru o primăvară și o vară dificilă, întrucât prețurile combustibilului pentru avioane au crescut la mult peste 100 de dolari pe baril de la începutul războiului cu Iranul, iar există îngrijorări tot mai mari că eventualele penurii ar putea duce la anulări de zboruri.

Uniunea Europeană urmează să răspundă miercuri prin emiterea unor orientări privind gestionarea resurselor limitate de combustibil pentru avioane.

T&E a calculat consumul mediu de combustibil pe toate rutele aeriene care pleacă din Europa și l-a împărțit la numărul de pasageri la plecare, pentru a determina cât ar adăuga creșterea prețului combustibilului la costul per persoană.

Creșterea prețurilor la combustibil va fi transferat probabil asupra pasagerilor

Directori ai unor companii aeriene, inclusiv ai Lufthansa, Ryanair și Air France-KLM, au declarat în martie că este probabil să transfere costurile mai mari ale combustibilului către consumatori dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă pe termen mai lung.

T&E a afirmat că, potrivit calculelor sale, aceste costuri suplimentare generate de creșterea prețului combustibilului sunt mult mai mari decât costurile cu care se confruntă companiile aeriene pentru a respecta politicile climatice ale Uniunii Europene.

„Criza din Orientul Mijlociu demonstrează că adevărata noastră vulnerabilitate este un rezervor plin cu petrol din import, nu legile concepute pentru a remedia această situație”, a declarat Diane Vitry, directoarea pentru aviație a T&E.

Companiile aeriene au cerut relaxarea unor politici climatice ale Uniunii Europene, inclusiv a obligației de a utiliza combustibil sintetic ecologic pentru avioane până în 2030, precum și revizuirea viitoarelor reguli privind prețul carbonului.

Ca parte a pachetului său, Uniunea Europeană urmează să promoveze independența energetică prin investiții mai mari în combustibili ecologici pentru aviație.