„Inevitabil”. Scenariul în care avioanele comerciale vor rămâne la sol se apropie. Când poate deveni lipsa de kerosen una sistemică

Ar putea avioanele să nu mai decoleze din cauza lipsei de combustibil? Riscul unei penurii de kerosen crește pe zi ce trece din cauza închiderii strâmtorii Ormuz, fără să se știe exact când și unde aviația va rămâne cu rezervoarele goale, scriu France Presse și Reuters.

Asia, în special, dar și Europa într-o măsură mai mică, sunt două continente care depind foarte mult de petrolul și rafinăriile din Orientul Mijlociu pentru aprovizionare. Europa importă, în mod normal, jumătate din kerosenul său din țările din Golf.

Iar pe Bătrânul Continent există diferențe mari între țări. Spania are opt rafinării și este un exportator net de combustibil pentru avioane, în timp ce importurile acoperă peste 60% din nevoile Marii Britanii.

Chiar și în cadrul unei țări bine aprovizionate precum Spania pot apărea probleme, un exemplu fiind compania aeriană low-cost Volotea care a introdus un cost suplimentar după scumpirea kerosenului.

Directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, a avertizat marți că situația în care aeronavele vor rămâne imobilizate „ar putea fi inevitabilă”, pe măsură ce criza de combustibili va lovi marile aeroporturi.

O problemă o reprezintă și costurile mari, Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești – Carpathia invocând un „sprijin pecuniar“. „Prețul tonei de kerosen pe Otopeni înainte de această situație era 800 de euro, acum este 1.900 de euro. De la aeroportul de bază, Otopeni, noi deja umplem mai mult tancurile cu kerosen (…) pentru că nu avem o certitudine că la aeroportul de destinație vom găsi în timp util kerosen”, a spus el la începutul acestei săptămâni, potrivit TVR Info.

Când va deveni penuria una „sistemică”?

Când vor fi stocurile de combustibil atât de scăzute încât va fi necesară anularea zborurilor? Părerile diferă.

„Situația poate deveni sistemică în următoarele trei-patru săptămâni. Așadar, putem avea reduceri drastice ale zborurilor în Europa, începând cu lunile mai și iunie”, a declarat marți, la CNBC, Claudio Galimberti, economist la firma Rystad Energy.

El a menționat zboruri deja anulate din acest motiv, dar Comisia Europeană, tot marți, a încercat să liniștească temerile.

„Nu există dovezi privind penuria de combustibil în Uniunea Europeană în acest moment”, a replicat la Bruxelles purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen.

În ceea ce privește eventualitatea apariției unei penurii și momentul în care aceasta ar putea avea loc, ea a răspuns în termeni vagi: „Ar putea apărea probleme de aprovizionare în viitorul apropiat, în special în ceea ce privește combustibilul pentru avioane”.

„Poate la începutul lunii mai”

Pe 9 aprilie, Consiliul Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa a scris Comisiei Europene că penuria va începe în „trei săptămâni”, adică la începutul lunii mai, dacă traficul petrolierelor în strâmtoarea Ormuz nu va fi reluat până atunci.

Președintele Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, a prevăzut, de asemenea, penurii în Europa „poate la începutul lunii mai”.

În raportul său lunar privind petrolul din aprilie, AIE a avansat însă o dată mai îndepărtată. „Dacă piața mondială a kerosenului se restrânge și mai mult și piețele europene nu reușesc să găsească soluții pentru mai mult de 50% din volumele provenite din Orientul Mijlociu pe care nu le mai au, atunci stocurile vor scădea sub pragul critic de 23 de zile în iunie”, a estimat Agenția.

AIE a spus luna aceasta că multe rafinării europene funcționează deja la capacitate maximă pentru producția de combustibil pentru avioane.

Situații diferite nu numai între țări, ci și între aeroporturi

Situațiile sunt greu de comparat. Japonia, puternic dependentă de importurile de produse de primă necesitate, deține stocuri foarte importante de kerosen.

Țări europene precum Austria, Bulgaria sau Polonia au rezerve confortabile. Altele nu, cum ar fi Islanda, Țările de Jos sau Regatul Unit. Situația Franței nu este nici bună, nici critică,

În plus, „aeroporturile mai mici, din interiorul țării, se vor afla într-o poziție mai defavorabilă decât marile platforme”, care sunt realimentate mai rapid, a explicat pentru AFP Rico Luman, economist la banca ING, specialist în transporturi.

„Nu va fi vorba de o paralizie completă, ci de anulări parțiale pentru anumite companii și anumite aeroporturi”, a spus el că s-ar putea întâmpla.

Companiile ar vrea să știe stocurile din aeroporturi

Companiile aeriene, pentru a-și stabili programul de zboruri, au nevoie de informații privind rezervele de combustibili.

Organizația lor profesională, Airlines for Europe (A4E), care reunește 14 mari grupuri, printre care Air France-KLM, Lufthansa sau Ryanair, militează de la Bruxelles pe lângă Uniunea Europeană pentru ca aceasta să se doteze cu un sistem de informare în timp real privind stocurile din aeroporturi.

Datele trebuie să provină de la furnizori. Or, aceștia nu sunt deloc entuziaști la ideea de a pune informații comerciale strategice la dispoziția clienților mari, cum sunt companiile aeriene.

TotalEnergies a avertizat că, dacă petrolul din Orientul Mijlociu va rămâne blocat și în iunie, nu va putea furniza combustibil tuturor.

„Dacă acest război și acest blocaj vor dura mai mult de trei luni, vom începe să ne confruntăm cu probleme serioase de aprovizionare pentru anumite produse, cum ar fi kerosenul”, a declarat luni la Washington directorul general al companiei, Patrick Pouyanné.

„Furnizorii noștri (de combustibil pentru avioane) își modifică intervalele de prognoză și nu mai sunt dispuși să ofere o perspectivă pe un interval de timp care depășește o lună”, a declarat miercuri, la Frankfurt, Grazia Vittadini, directorul tehnic al Lufthansa.

UE face planuri

Uniunea Europeană elaborează planuri pentru a face față unei iminente crize de aprovizionare cu combustibil pentru avioane și pentru a maximiza producția rafinăriilor, au spus mai mulți oficiali citați de Reuters.

Europa depinde mai mult de importurile de combustibil pentru avioane decât de importurile oricărui alt tip de combustibil pentru transport.

Începând de luna viitoare, Comisia Europeană va introduce o cartografiere la nivelul UE a capacității de rafinare a produselor petroliere și va introduce măsuri „pentru a se asigura că capacitatea de rafinare existentă este utilizată și menținută la maximum”, se arată într-un proiect de propunere consultat de Reuters.

UE lucrează, de asemenea, la măsuri care vizează aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, dar acestea sunt încă în curs de elaborare, au declarat oficiali familiarizați cu propunerile. Comisia a refuzat să comenteze proiectele de planuri, care urmează să fie publicate pe 22 aprilie.

UE impune statelor membre să mențină rezerve de petrol de urgență pentru 90 de zile, ca măsură de protecție împotriva șocurilor de aprovizionare. Obligația nu include o cerință specifică privind combustibilul pentru avioane, dar fiecare țară îl poate include, împreună cu alte produse petroliere, în stocurile lor.