Cu cât au crescut anulările de zboruri pe aeroporturile din România după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu

Numărul zborurilor anulate pe aeroporturile din România a crescut puternic după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, arată o analiză a firmei AirAdvisor ce a folosit datele platformei AIRDATA.

În săptămâna de dinaintea perturbărilor (21-27 februarie), anulările au reprezentat în medie doar 0,02% din totalul zborurilor. În perioada de vârf a crizei, între 28 februarie și 5 martie, rata a urcat brusc la 7,19%.

Ulterior, în zilele care au urmat șocului inițial (6-9 martie), rata anulărilor a scăzut ușor, până la 5,76%, însă a rămas mult peste nivelurile dinaintea crizei.

Creșterea numărului de anulări a fost însoțită de o scădere accentuată a întârzierilor, sugerând că operatorii aerieni au recurs mai frecvent la anularea zborurilor pentru a-și stabiliza rețelele de operare.

În timp ce numărul anulărilor a crescut puternic în perioada perturbărilor, ponderea zborurilor întârziate cu peste 60 de minute a scăzut semnificativ, de la 12,14% în perioada de referință la 3,28% în intervalul în care au avut loc perturbările.

Când au început companiile aeriene să reducă numărul anulărilor

„Companiile aeriene și-au resetat practic programele de zbor pentru a evita întârzierile în lanț în întreaga lor rețea”, a declarat Anton Radchenko, CEO-ul AirAdvisor, într-un comunicat remis joi de companie.

AirAdvisor este un serviciu global specializat în obținerea despăgubirilor pentru zboruri și bagaje, ajutând pasagerii să solicite compensații pentru zboruri întârziate, anulate sau suprarezervate, dar și pentru bagaje pierdute sau gestionate necorespunzător.

După 6 martie, rata anulărilor a început să scadă treptat, însă durata întârzierilor a crescut, pe măsură ce companiile aeriene au lucrat la stabilizarea programelor de zbor și la repoziționarea aeronavelor în cadrul rețelelor lor.

Zborurile operate în perioada 6-9 martie au înregistrat întârzieri medii de aproximativ 151 de minute, semnificativ peste media de 126 de minute dinaintea perturbărilor.

Rata anulărilor de curse la TAROM

Compania națională a României, TAROM, ilustrează schimbarea operațională cu care s-au confruntat companiile aeriene în timpul perturbărilor, potrivit Air Advisor.

În perioada 28 februarie – 5 martie, 3,85% dintre zborurile TAROM au fost anulate, iar 2,05% au înregistrat întârzieri de peste 60 de minute în perioada de vârf a perturbărilor.

În intervalul imediat următor (6–9 martie), rata anulărilor a scăzut la 2,40%, în timp ce ponderea zborurilor întârziate a continuat să reflecte presiunea operațională asociată cu restabilirea programelor de zbor.

În interiorul terminalului Aeroportului Internațional Henri Coandă, în data de 3 martie 2026, FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Cele mai afectate rute aeriene din România de războiul din Orientul Mijlociu

Cele mai severe perturbări au fost observate pe rutele care leagă România de marile huburi din Orientul Mijlociu. Datele platformei AIRDATA a AirAdvisor arată că rata anulărilor a crescut puternic pe mai multe rute-cheie în perioada perturbărilor:

Doha (DOH) – București Otopeni (OTP): ≈ 88% dintre zboruri anulate

București Otopeni (OTP) – Dubai (DXB): ≈ 86% dintre zboruri anulate

Dubai (DXB) – București Otopeni (OTP): ≈ 83% dintre zboruri anulate

București Otopeni (OTP) – Doha (DOH): ≈ 80% dintre zboruri anulate

București Otopeni (OTP) – Tel Aviv (TLV): ≈ 78% dintre zboruri anulate

„Aceste rute arată cât de rapid au afectat perturbările din spațiul aerian al Golfului conexiunile aeriene pe distanțe lungi dintre România și Orientul Mijlociu”, subliniază analiza publicată de Air Advisor.

Ce este important de știut pentru pasageri în astfel de situații

Analiza amintește că, potrivit reglementărilor europene, perturbările cauzate de conflicte geopolitice sau de închiderea spațiului aerian sunt de regulă clasificate drept „circumstanțe extraordinare”, ceea ce înseamnă că operatorii aerieni nu sunt, în general, obligați să plătească despăgubiri financiare fixe.

Cu toate acestea, companiile aeriene rămân supuse obligațiilor privind asistența acordată pasagerilor, inclusiv furnizarea de mese și băuturi răcoritoare, cazare atunci când este necesar, precum și opțiuni de rerutare sau reprogramare pentru pasagerii afectați.

Potrivit experților AirAdvisor în drepturile pasagerilor, această distincție este importantă pentru călători: chiar dacă despăgubirile financiare nu se aplică în cazul perturbărilor generate de factori geopolitici precum un război, companiile aeriene sunt în continuare obligate să se asigure că pasagerii primesc sprijinul necesar în cazul întârzierilor sau al anulărilor de zbor.

Sfaturi pentru pasagerii afectați