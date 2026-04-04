Cu cât se vând roșiile românești la poarta solariilor și cât ajung să coste în piețe, cu o săptămână înainte de Paște

Cei câțiva producători de tomate din județul Olt care au început deja din martie să recolteze și să livreze spre piețe vând roșiile engros cu prețuri de 40 – 42 de lei pe kilogram.

Președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel, a explicat că prețul reflectă atât costurile ridicate, mai ales cele cu încălzirea solariilor, cât și producția diminuată și cererea ridicată din această perioadă, potrivit Agerpres.

Păunel a indicat că pe de o parte au crescut prețurile la combustibilul pentru încălzirea solariilor în perioada friguroasă, cât și la fertilizanți și îngrășăminte.

„Am avut o iarnă cu puține zile însorite, cu multă nebulozitate, cu temperaturi scăzute. Cu toate acestea, cei mai pregătiți, și îi numărăm pe degete, au recoltat încă din luna martie”, a spus liderul organizației de producători.

Păunel a menționat că a fost recoltată până acum o cantitate redusă de tomate din solariile producătorilor români, iar în săptămâna următoare deși va crește cantitatea de roșii produse în țară de pe piață, va fi și o cerere foarte mare, având în vedere perioada Paștelui, estimările sale fiind că se va menține prețul actual al tomatelor românești.

„Cei care scot primii au avut și cele mai mari costuri și atunci trebuie să se acopere într-un fel sau altul cheltuiala. Cererea de tomate românești în această perioadă este mai mare decât oferta. Anul acesta, ca și anul trecut, prețul de pornire a fost undeva de la 45 de lei la producător și cred că s-a plecat cu 52-53 de lei din angro către revânzător. Revânzătorul, la rândul lui, cred că a avut undeva un 60 de lei pe kilogram și în piață a fost și prețul de 69.99 de lei, chiar în unele piețe, în funcție de potențialul cartierului, a fost chiar și 80 de lei pe kilogram. În săptămâna de dinaintea Paștelui chiar dacă va mai crește cantitatea recoltată, pentru că și cererea poate fi mult mai ridicată decât acum, este posibil ca să nu observăm o reducere a prețului la tarabă”, a explicat Păunel.

Ion Păunel, care este legumicultor, a admis că prețul roșiilor românești extratimpurii, cele care se recoltează acum din solarii, ar putea fi printre cele mai ridicate ale tomatelor din Europa, însă a punctat că roșiile legumicultorilor români sunt cele mai gustoase, din două soiuri renumite pentru gust în detrimentul cantității.

„Dar e o condiție ca să vindem la prețul ăsta. Neapărat, fermierul trebuie să aibă cultivat cele două soiuri bulgărești, Paris și Prekos, numai aceste tomate pot obține acest preț. Sunt cele mai timpurii, extra-timpurii de pe piață, rezistă cel mai bine la perioadele astea cu nebulozitate atmosferică și sunt inconfundabile la gust”, a explicat el.

Sursă foto: Dreamstime.com