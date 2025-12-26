Cu ce a fost diferit mesajul RO-Alert emis noaptea trecută față de atenționările din ultimii ani

Oamenii din localitățile tulcene aflate la granița româno-ucraineană au primit în cursul nopții de joi spre vineri un nou mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

În mesajul transmis în jurul orei 1:25, autoritățile române îi avertizau pe locuitorii din zona de nord a județului Tulcea cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiu și îndemnau populația să se protejeze în spații sigure, departe de ferestre, scrie Agerpres.

„Nu au fost înregistrate apeluri care să anunțe căderi de obiecte din spațiul aerian ori alte situații de urgență. A fost doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informații suplimentare despre sunetele provocate explozii”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Delta, Daniel Năstase.

Pentru prima dată în ultimii ani, mesajul RO-Alert transmis unor locuitori din municipiul Tulcea a fost și vocal, semnalul sonor de avertizare și textul mesajului fiind însoțite de o voce care a citit recomandările pentru populație.

De altfel, o atenționare similară a fost primită luna trecută și de locuitorii satului Ceatalchioi, în timpul evacuării decise de autorități pe fondul pericolului reprezentat de o navă ancorată pe Dunăre, avariată în timpul unui atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei.

În paralel, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, în cursul nopții, pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, după noul atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre”, a transmis MApN.

Aeronavele ridicate de armată au revenit în baza de la Fetești și au aterizat în siguranță la ora 3.15, a adăugat MApN, precizând că „pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”.

