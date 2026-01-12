Cu ce arme își dotează Suedia armata pentru „câmpul de luptă al viitorului”. „Cine nu înțelege acest lucru va fi ori mort, ori învins”

Un militar suedez aparținând Regimentului Marin din Stockholm pilotează o dronă pentru operațiuni de supraveghere în cadrul Stockholm Archipelago Endeavour 2025, un exercițiu naval anual al Forțelor Armate Suedeze împreună cu Corpul de Marină al SUA, în Korso, Stockholm, Suedia, pe 3 septembrie 2025 FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Suedia va cheltui 4 miliarde de coroane (437 de milioane de dolari) pe sisteme de drone fără pilot care vor fi livrate în următorii doi ani, a anunțat luni ministrul Apărării al țării scandinave, Pal Jonson, potrivit Reuters.

Stat membru NATO, Suedia va achiziționa sisteme fără pilot, inclusiv drone de atac cu rază lungă de acțiune, sisteme de război electronic și drone de supraveghere, precum și drone de supraveghere maritimă și de dragare a minelor.

„Nimeni nu știe cum va arăta următorul război, dar un lucru este clar: câmpul de luptă al viitorului va fi caracterizat de sisteme fără pilot și capacități de lungă distanță”, a declarat Jonson, în cadrul conferinței anuale a Suediei privind apărarea, care a avut loc la Salen, în nordul țării.

„Oricine nu înțelege acest lucru va fi ori mort, ori învins. Războiul este, după cum știm, un profesor crud”, a adăugat ministrul suedez al Apărării.

În plus, guvernul va investi 1,3 miliarde de coroane în noi sateliți militari, a precizat Jonson.

Suedia, membră a Uniunii Europene, care a aderat la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în martie 2024, și-a intensificat cheltuielile militare permanente după ce Rusia și-a lansat invazia în Ucraina în 2022.

Guvernul de la Stockholm împrumută, de asemenea, 300 de miliarde de coroane pentru a accelera achiziționarea de echipamente noi, cum ar fi sisteme de apărare antiaeriană, submarine și nave de suprafață.