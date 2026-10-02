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Actualitate

Cu ce mandate merg din nou partidele la Cotroceni. Negocieri PSD – UDMR / Un scenariu mai vechi revine în prim-plan

Rebecca Popescu, Ruth Novacovici
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Nicușor Dan înclină spre desemnarea unui premier independent, spun surse apropiate de discuțiile pentru formarea Guvernului. Totuși, președintele și-ar dori ca miniștrii să rămână politici.

  • Numele luate în calcul în acest moment sunt Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu și Leonardo Badea, potrivit acelorași surse. 
  • Partidele sunt așteptate luni la Palatul Cotroceni pentru consultări. Președintele se pregătește să prezinte public, la final, cea de-a patra propunere de prim-ministru. 
  • După ce Guvernul Mureșan a picat, Sorin Grindeanu vrea să se apropie din nou de UDMR, potrivit unor surse HotNews din PSD.