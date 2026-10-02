Cu ce mandate merg din nou partidele la Cotroceni. Negocieri PSD – UDMR / Un scenariu mai vechi revine în prim-plan

Nicușor Dan înclină spre desemnarea unui premier independent, spun surse apropiate de discuțiile pentru formarea Guvernului. Totuși, președintele și-ar dori ca miniștrii să rămână politici.

În acest weekend, președintele va avea în continuare discuții informale cu liderii partidelor din fosta coaliție, potrivit informațiilor HotNews din Administrația Prezidențială.

Rotativa guvernamentală, luată în calcul de PSD

Sorin Grindeanu va relua negocierile cu Kelemen Hunor săptămâna viitoare pentru a încerca să convingă UDMR să îi ofere sprijinul, mai spun surse HotNews din PSD.

Social-democrații nu au de gând să își schimbe mandatul de negociere: merg înainte cu propunerea Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. În plus, vor vota doar un guvern din care fac parte, fie singuri, fie într-o alianță, așa cum au stabilit la finalul lunii august la Sinaia.

În acest moment, PSD ar putea pune pe masa negocierilor rotativa guvernamentală – două cabinete diferite conduse de același premier – însă doar ca ultimă soluție, pentru că nu e o variantă pe care și-ar dori-o.

Mai multe voci din PSD spun că desemnarea așteptată luni, a patra în cele cinci luni de criză politică, va trece de testul Parlamentului.

În ce condiții ar susține UDMR un guvern PSD

Liderii UDMR nu au discutat până acum într-o ședință oficială varianta unei guvernări alături de PSD, a precizat pentru HotNews purtătorul de cuvânt al partidului Csoma Botond.

„Personal, cred că mai degrabă nu vom fi la guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că ar fi foarte greu după ce PSD a dărâmat guvernul din care și noi am făcut parte să facem acum o coaliție cu ei”, a declarat Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR, într-un dialog cu HotNews.

Formațiunea ar putea susține un guvern minoritar PSD, însă fără voturile AUR și SOS.

„Dacă se poate învesti un guvern minoritar PSD fără voturile extremiștilor și cu voturile noastre, sigur, am putea fi de acord”, a explicat Botond.

Dintre partidele din coaliția de dreapta care a propus rotativa guvernamentală, UDMR este singurul care declară că este deschis să discute și varianta unei rocade cu PSD în prima parte. Reprezentanții UDMR vor avea luni o ultimă discuție, înaintea consultărilor de la Cotroceni, potrivit surselor HotNews din conducerea partidului.

PNL: „Nu intrăm la guvernare cu PSD”

Partidul Național Liberal nu își flexibilizeaza mandatul, dar nici nu impune noi condiții înaintea consultărilor.

„Noi nu intrăm la guvernare împreună cu PSD. Lucru care, în continuare, rămâne valabil. Restul discuțiilor vor fi atunci când va exista o propunere. Atunci, ne vom întruni în forul statutar al Partidului Național Liberal și vom lua o decizie”, a explicat pentru HotNews Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL.

Liberalii au propus la începutul verii, odată cu desemnarea lui Siegfried Mureșan, rotativa guvernamentală cu PSD. Potrivit surselor HotNews prezente la negocierile de la Cotroceni din acea perioadă, Ilie Bolojan s-a opus variantei în care social-democrații ar fi la Palatul Victoria în prima parte a guvernării, iar PNL-USR-UDMR, în a doua, de teamă că PSD nu va respecta acordul. Nici acum, după ce Siegfried Mureșan a picat la vot, liberalii nu se grăbesc să accepte varianta unei rotative guvernamentale cu PSD.

„Noi am propus deja o variantă de rocadă, de alternanță la guvernare, care nu a fost acceptată de social-democrați, ba mai mult decât atât, nici măcar n-au vrut să discute pe marginea ei. Ei tratează lucrurile cu o lejeritate ieșită din comun și, mai ales, cu foarte multă superficialitate”, a completat purtătorul de cuvânt PNL în discuția cu HotNews.

USR, „pregătit” să susțină un premier independent, cu rotativă

Într-o ședință care a avut loc vineri la prânz, liderii USR au decis să păstreze direcția de până acum: nu votează un Guvern din care face parte PSD și susțin că alegerile anticipate sunt soluția pentru rezolvarea crizei.

Însă, având în vedere că președintele României a respins de mai multe ori acest scenariu, cei de la USR sunt pregătiți să susțină un guvern condus de un premier independent, cu rotație a miniștrilor.

La această nouă rundă de consultări, Dominic Fritz nu va merge în fața președintelui cu o propunere de premier. Însă, la finalul ședinței USR, el a transmis printr-o postare pe Facebook: „evident că vom dialoga cu premierul desemnat, dacă președintele face o altă nominalizare”.

Ce premier ar susține grupurile mici din Parlament

Grupurile mici din Parlament – minoritățile naționale, Uniți pentru România și PACE – Întâi România au avut, în ultimele luni, discuții cu PSD pentru formarea unei majorități, au explicat mai mulți parlamentari contactați de HotNews.

PACE – Întâi România, grup înființat de senatori aleși pe listele SOS, a declarat pentru HotNews că nu își va oferi voturile pentru un guvern din care fac parte USR și/sau Ilie Bolojan.

„Mergem la Cotroceni pentru a confirma poziția noastră consecventă. Obiectivul nostru major, început încă cu moțiunea din 5 mai, a fost și rămâne scoaterea definitivă a USR și a lui Ilie Bolojan de la guvernare, ale căror experimente le considerăm nocive pentru țară. Refuzăm categoric orice formulă de guvernare care include USR sau care continuă politicile catastrofale din perioada Bolojan”, a explicat liderul grupului PACE – Întâi România, Ninel PEIA.

Liderul UPR, Răzvan Chirița, a declarat într-o discuție cu HotNews că grupul își menține propunerea și în această nouă rundă de consultări: Victor Ponta, candidat la funcția de premier. Cu toate acestea, chiar Ponta, fost președinte și prim-ministru PSD, a negociat susținerea unui cabinet format din miniștri social-democrați, potrivit unor surse HotNews din grupul său.

SOS, la fel ca AUR, nu a susținut până acum niciuna dintre cele trei propuneri de premier făcute de Nicușor Dan. Potrivit surselor HotNews, nici următoarea propunere a lui Nicușor Dan nu va avea susținerea partidului Dianei Șoșoacă.

Combinările care ar asigura Puterea

În scenariul unei rotative, dacă PSD ar vota un guvern susținut de PNL, USR și UDMR și vice-versa, majoritatea ar fi garantată.

Însă, social-democrații au propriile calcule, independente de susținerea PNL și USR. PSD și UDMR au împreună 157 de senatori și deputați. Într-un scenariu ipotetic, dacă alături de PSD și UDMR ar vota Grupul minorităților, UPR, PACE – Întâi România și toți cei 23 de parlamentari neafiliați, s-ar aduna deja 221 de voturi. Cele 12 voturi rămase până la pragul de 233 – minimul necesar pentru formarea unei majorități – ar putea fi obținute din „aripa conservatoare” a PNL, adică de la liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea în luna iunie.

Singure, PNL, USR, UDMR nu au suficiente voturi pentru a învesti un nou cabinet, după cum s-a văzut și miercuri, când Guvernul Mureșan a picat.

Câte voturi are fiecare grup parlamentar