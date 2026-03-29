Cu ce probleme vin tinerii care apelează la consiliere pe sănătate sexuală: „teama de o potențială sarcină”, cea mai întâlnită

„Scopul nostru este să ajutăm persoana în situația ei specifică, dar și pe termen lung. Mulți vin înspre noi cu întrebări punctuale, ascunse, pentru ei rușinoase, care se simt foarte urgente”, spune Roxana Radu. Are 31 de ani și este consilieră pe sănătate sexuală la ONG-ul Sexul vs Barza.

Consilierea pe educație sexuală e un program educativ și de suport, care are ca scop informarea corectă cu privire la sănătate reproductivă, relații cu alte persoane și sexualitate.

Roxana Radu este psiholog clinician specialist, cu formare și cursuri în psihoterapie experiențială unificatoare și psihosexologie. A făcut și traininguri pentru a lucra cu persoane vulnerabile – tineri din sistemul de protecție socială sau persoane cu HIV.

La Sexul vs Barza, consilierea pe sănătate sexuală s-a concentrat pe două lucruri, potrivit Roxanei Radu: pe publicul numeros și tânăr din online – pe care îl informează în videoclipuri și postări pe rețelele de socializare – și pe nevoia de educație sexuală.

Cum arată serviciul de consiliere pe sănătate sexuală la Sexul vs Barza

În fiecare zi de luni până vineri, de la 12:00 la 14:00, tinerii pot avea parte de consiliere gratuită cu Roxana Radu, la Sexul vs Barza. Serviciul există în această formă din 2019.

„Într-un context social în care sexualitatea este adesea un tabu, abordăm sentimentele de rușine și vinovăție cu o atitudine deschisă și apreciativă, transformând rușinea dintr-un obstacol într-o funcție de protecție a demnității și a limitelor personale”, descrie Roxana Radu serviciul de consiliere pe sănătate sexuală oferit de Sexul vs Barza.

Ea explică că toți oamenii care le scriu se află în situații vulnerabile, dar pot vorbi despre problemele lor sub anonimat.

„Scopul nostru este să ajutăm persoana în situația ei specifică, dar și pe termen lung. Mulți vin înspre noi întâi cu întrebări punctuale, ascunse, pentru ei rușinoase care se simt foarte urgente, dar scopul nostru este să ne străduim să înțelegem mai bine starea generală persoanei și ce îi macină de fapt, la nivel de valori, dar și la nivel de resurse”, mai adaugă experta.

Conform cifrelor asociației, aproape 1.000 de persoane cer anual ajutor de la organizația Sexul vs Barza cu privire la sănătatea sexuală.

Diferența de gen este „covârșitoare”: în 2025, cele mai multe beneficiare au fost fete și femei (73%), 84% dintre ele având sub 25 de ani.

Cea mai des întâlnită problemă este „teama de o potențială sarcină”, iar discuțiile despre „contracepție”, „protecție” și „menstruație” au reprezentat 43% din întrebările adresate.

„Pentru cei care se temeau explicit de o sarcină, temerile vin în contextul necunoașterii despre anatomie, reproducere, în contextul unei prime dăți, în contextul, uneori, a unei situații de coerciție sexuală, deci de violență sexuală, combinate cu teama de a merge la medic, necunoașterea despre serviciile existente sau lipsa serviciilor în apropierea lor”, explică ONG-ul.

Sistemul reproducător, sărit la ora de biologie

Întrebată ce a motivat-o să se pregătească pentru a fi consilieră pe educație sexuală, Roxana Radu spune că s-a bucurat de o „viziune pozitivă asupra sexualității” în propria familie. A avut discuții despre fiziologie și actul sexual cu mama ei, dar și despre abuzuri, sarcină sau infecții cu transmitere sexuală.

Nu a fost la fel și la școală, însă. „Nu am avut oră de educație sexuală, însă știu că în clasa a 7-a, când ajunsesem la sistemul reproducător, profesoara nu a predat lecția, ci ne-a pus să conspectăm. Era o practică”, adaugă Roxana Radu.

Își amintește că atunci când era în școala generală și în liceu, primea absorbante de la diferite asociații, care le vorbeau despre menstruație. Dar doar cu fetele, băieții ieșeau să joace fotbal.

Cum se face consilierea pe sănătate sexuală în cabinetele de planificare familială

Consilierea pe sănătate sexuală se face „parțial” în rețeaua de cabinete de planificare familială.

Pacienții – asigurați sau nu – pot merge fără trimitere și fără costuri, însă planificarea familială este o specializare „pe cale să moară” în România, potrivit medicului Cecilia Burlacu, care lucrează de 32 de ani la cabinetul de planning familial de la Spitalul Pantelimon.

La nivel de țară, 120 de cabinete de planificare familială erau funcționale în 2023, potrivit unui răspuns al Ministerului Sănătății, pentru Libertatea.

„72.000 de pacienți pe an ar fi ajutați, fără costuri, de creșterea adresabilității cabinetelor de planificarea familială prin sistemul de telemedicină”, susține Sexul vs Barza, care propune o modalitate de planificare familială online.

Țările model pentru România

Germania și Estonia sunt două țări din Uniunea Europeană care implementează bine serviciile de consiliere pe sănătate reproductivă, explică experta în domeniu.

În Germania, există o asociație profesională independentă, finanțată, însă, în mare măsură de la bugetul de stat, „Pro-familia”, care funcționează în domeniul sexualității, relațiilor de cuplu și planificării familiale.

Asociația are 16 asociații regionale, în fiecare land, cu aproape 200 de centre de consiliere. Echipele sunt formate din specialiști în psihologie, pedagogie socială, medicină și drept și oferă informații despre sarcină, planificare familială, educație sexuală, parteneriat și divorț, dar și consiliere privind minoritățile sexuale.

Un model similar există și în Estonia, care din anii 90 a introdus un sistem de educație sexuală combinat cu planificarea familială.

Educația sexuală e obligatorie din 2001, fiecare elev beneficiază de 24 de ore de educație sexuală repartizate pe parcursul claselor a V-a, a VI-a și a VII-a, iar materia este predată de experți din afara școlii.

„Programul este cuprinzător, abordând aspectele cognitive, emoționale și psihosociale ale sexualității, și s-a dovedit a fi extrem de rentabil, în special în reducerea infecțiilor cu HIV și a altor indicatori negativi de sănătate sexuală”, notează organizația Sexul vs Barza.

