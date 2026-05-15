Cu ce s-au ales cei mai puternici directori executivi din SUA, după vizita din China

Președintele SUA, Donald Trump, alături de membrii delegației sale, printre care se numără Elon Musk, directorul general al Tesla și SpaceX, și Jensen Huang, președinte și director general al Nvidia, la Beijing. Sursă foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Cu un tratament de gală, selfie-uri și diplomație culinară, cei mai bogați și mai puternici directori executivi din SUA, de la șeful Tesla, Elon Musk, până la CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, au încercat să restabilească legăturile comerciale cu China în această săptămână, în cadrul summitului Xi-Trump de la Beijing, notează Reuters.

Însă, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, pleca din Beijing vineri după-amiază, nu era foarte clar ce a adus summitul delegației de afaceri care a călătorit alături de liderul american.

Prezența grupului format din unii dintre cei mai puternici lideri corporativi americani – reprezentând companii precum Apple, Meta, Boeing, Cargill și Goldman Sachs GS.N – subliniază importanța pieței chineze, chiar și în contextul în care liderii politici se confruntă cu relații tensionate pe tema comerțului, a inteligenței artificiale și a tensiunilor geopolitice mai largi.

Întâlnirile față în față cu oficialii și factorii de decizie chinezi sunt cruciale pentru directorii executivi americani care doresc să înțeleagă și să gestioneze obstacolele de natură legislativă și politică, să încheie acorduri și să-și extindă prezența în cea de-a doua cea mai mare economie a lumii, explică Reuters.

Spre deosebire de ultima vizită prezidențială americană la Beijing, la începutul primului mandat al lui Trump, în 2017, care a inclus o delegație mai numeroasă de directori executivi și acorduri și memorandumuri de înțelegere în valoare de 250 de miliarde de dolari, scopul acestei vizite a fost acela de a genera bunăvoință politică, au afirmat analiștii.

„Beijingul nu abordează niciodată un summit la nivel înalt de acest gen dintr-o perspectivă pur tranzacțională”, a declarat Feng Chucheng, fondator și partener la Hutong Research, o firmă de consultanță strategică cu sediul în Beijing. „Nu aș folosi valoarea acordurilor pentru a măsura rezultatul summitului”, a adăugat el.

„Prioritatea sa principală este de a găsi un «nivel minim» convenit de comun acord pentru relația bilaterală și de a asigura o serie de măsuri de protecție pentru a evita o escaladare necontrolată și neașteptată”, a puncat Chucheng.

Rămâne de văzut dacă atmosfera pozitivă va contribui la obținerea aprobărilor de reglementare, a accesului pe piață și a oportunităților de investiții, întrucât firmele se confruntă cu provocări operaționale mai ample în China, dincolo de încheierea de acorduri comerciale.

Unii directori executivi intenționează să rămână în China pentru a continua întâlnirile cu oficialii după plecarea lui Trump, iar în zilele următoare ar putea fi dezvăluite mai multe anunțuri privind posibile acorduri.

Ceea ce pare să fi fost deja convenit este achiziția a 200 de avioane Boeing, cu posibilitatea unui acord comercial pentru 750 de astfel de aeronave.

Numărul este totuși sub cele 500 de avioane așteptate și sub cele 300 achiziționate în timpul vizitei din 2017.

O soluție nu a fost găsită nici în ceea ce privește acordarea de către China a permisiunii pentru vânzarea celui de-al doilea cel mai puternic cip IA dezvoltat Nvidia, H200, care a fost aprobat de SUA pentru vânzare către unele firme chineze.

Întrebat în repetate rânduri de Reuters despre acordurile semnate și progresul în impasul privind cipul H200, Huang a răspuns abia vineri: „Iubesc China, m-am simțit foarte bine.”

CEO-ul Nvidia nu a fost inclus inițial pe lista Casei Albe, dar s-a alăturat călătoriei mai târziu, după ce Trump l-a luat din Alaska în drum spre Beijing, stârnind speranța că vizita ar putea da rezultate în eforturile sale de mult timp blocate de a vinde cipul de IA către China.

Huang s-a plimbat vineri prin zonele pitorești ale Beijingului împreună cu anturajul său, oprindu-se să privească artiștii stradali și vizitând un bar de la nivelul străzii pe care îl frecventase într-o vizită anterioară în capitală.

„Summitul are mult mai mult de-a face cu atmosfera pozitivă decât cu rezultatele concrete, sau cel puțin cu ceea ce China va recunoaște oficial”, a declarat Han Shen Lin, directorul pentru China al firmei de consultanță americane The Asia Group, cu sediul în Shanghai.

„Cu toate acestea, dacă Beijingul nu îi oferă lui Trump suficiente «victorii» pe care să le ducă acasă, riscul este ca, dezamăgit, Trump să facă un pas înapoi și să lase administrația sa, mai agresivă, să conducă relația bilaterală. Acest lucru ne va duce, fără îndoială, pe calea escaladării”, a subliniat Han Shen Lin.