Cu ce tip de buletin NU poate ieși un copil din țară? Greșelile pe care le fac mulți părinți înainte de călătorie

Schimbările recente privind buletinele de identitate au bulversat mulți părinți, iar pe grupurile de călătorii din social media apar frecvent întrebări precum: „Poate ieși copilul din țară dacă nu are pașaport?”, „Putem trece granița dacă cel mic are doar certificat de naștere?”, „Putem călători cu minorul dacă are doar carte simplă de identitate?”, „Ne mai oprește cineva la graniță să verifice documentele dacă suntem în Schengen”.

În România se eliberează acum două tipuri de cărți de identitate pentru copii: cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS), însă doar una dintre ele poate fi folosită pentru călătorii în anumite state. În plus, mulți părinți nu știu că și copiii mici, inclusiv de la naștere, pot avea carte electronică de identitate sau cred, în mod greșit, că după intrarea României în spațiul Schengen documentele de călătorie nu mai au aceeași importanță. Pentru a evita surprizele din aeroport sau de la punctul de trecere a frontierei, am adunat în acest ghid cele mai importante informații pe care trebuie să le știe orice părinte înainte de a pleca din țară cu cel mic.

Care este diferența dintre CEI și CIS?

Până de curând, majoritatea românilor știau un singur tip de carte de identitate. Odată cu introducerea noilor documente electronice, lucrurile s-au schimbat. Astăzi există două variante.

Cartea electronică de identitate (CEI). Este documentul care conține cip electronic și care, pe lângă rolul de identificare, poate fi utilizat și ca document de călătorie în statele care acceptă cartea de identitate românească. Mai mult, legea permite eliberarea unei cărți electronice de identitate și copiilor sub 14 ani, la solicitarea părinților sau a reprezentantului legal.

Citește continuarea articolului AICI.