Cu cine au votat moldovenii care au mers la cele două secții de votare deschise în Rusia. Peste 4.000 au ales să voteze în Moscova

Autoritățile din Republica Moldova au organizat două secții de votare în Rusia pentru alegerile parlamentare care au loc astăzi, ambele la Moscova. Aici au votat 4.109 cetățeni, iar cele mai multe voturi (67,44%) s-au dus către „Blocul Patriot”, alianță de partide cu mesaje pro-ruse.

Partidul de guvernământ PAS, al președintei Maia Sandu, a primit 11,66% dintre voturile de la secțiile din Moscova, în timp ce Partidul Nostru al lui Renato Usatîi a luat 8,54%.

Opoziția a criticat deschiderea a doar două secții

Cele două secții de votare au fost organizate la Ambasada și Consulatul Republicii Moldova din Rusia, ambele în Moscova. Presa de stat din Rusia a scris că la cele două secții s-au format cozi în timpul zilei.

Decizia CEC de a deschide doar două secții de votare în Rusia a fost criticată de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a susținut că aceasta reprezintă o restricționare artificială a dreptului la vot pentru cetățenii moldoveni din Rusia.

Unii alegători au venit cu steagurile Moldovei, dar și ale Rusiei. Un grup de femei cântă în fața secțiilor de votare melodiile rusești „Katiușa” și „Smuglianka”, notează Ziarul de Gardă. Ambasada a organizat a amplasat un cort unde votanții care se prezintă la urne au primit ceai sau cafea.