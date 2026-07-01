Cu doar trei zile înainte de procesul din PNL, Tribunalul București a creat completuri specializate pentru litigiile din partide

Conducerea Tribunalului București a aprobat, la propunerea președintelui delegat al instanței, Cosmin Sterea Grossu, înființarea unor completuri specializate pentru litigiile din partide, cu trei zile înainte de a fi înregistrată acțiunea prin care liberalii din grupul anti-Bolojan au cerut suspendarea deciziei de convocare a congresului din 21 iunie, potrivit PRESShub.

Astăzi, Tribunalul București a decis să suspende provizoriu executarea şi efectele deciziei prin care liberalii au convocat Congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL și și-a stabilit o nouă echipă. Acțiunea din instanță a fost inițiată de mai mulți liberali care i se opun actualului lider al partidului.

Propunerea privind constituirea unor completuri specializate care să soluționeze dosarele referitoare la persoane juridice, inclusiv partide politice, a fost aprobată într-o ședință din 23 iunie și a intrat în vigoare o zi mai târziu.

Conform hotărârii, dosarele privind asociații, fundații, federații, confederații, sindicate și partide politice vor fi judecate doar de completuri de fond din cadrul Secțiilor a III-a și a V-a Civilă ale Tribunalului București.

Acțiunea liberalilor din grupul anti-Bolojan a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București la trei zile după ce a fost adoptată propunerea respectivă.

Cine este judecătoarea care a emis decizia de astăzi

Cererea a fost judecată de Oana Evelina Vîlcu, despre care PRESShub susține că a avut un parcurs profesional accelerat. În octombrie 2020 a fost numită judecător la Judecătoria Ploiești, pe care publicația o descrie drept fieful lui Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

În martie 2023, la cererea președintei de la Curtea de Apel București, Liana Arsenie, Oana Vîlcu a fost detașată de Secția pentru judecători a CSM la Judecătoria Sectorului 1 București.

Acum, ca judecătoare a Tribunalului București, se numără printre cei șase magistrați desemnați să soluționeze dosarele privind partidele politice.

Nu se știe public pe ce criterii au fost desemnați

Cei șase au fost aleși dintre cei 48 de magistrați care activează în cele două secții civile vizate de hotărâre, în urma unui proces pentru care Tribunalul București nu a făcut publice criteriile.

Cosmin Sterea Grossu, care a făcut propunerea privind completurile specializate, conduce Tribunalul București de la 1 februarie, printr-o delegare decisă de Secția pentru judecători a CSM. În trecut a fost detașat mai mulți ani la CSM, unde a coordonat departamentul IT.

Potrivit investigațiilor PRESShub, el activase doar circa trei săptămâni ca judecător al Tribunalului București înainte de a fi delegat la conducerea instanței, printr-o procedură de selecție criticată de alți participanți.

Judecătoarea Ana Maria Puiu a atacat în instanță delegarea decisă de CSM și procedura de adoptare, dar Înalta Curte de Casație și Justiție a respins atât cererea de suspendare, cât și acțiunea formulată.