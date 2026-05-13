Cu manechinul în dreapta. Cum a încercat un șofer să fenteze poliția, pe o bandă pe care nu avea voie, în California

Avea un manechin pe scaunul pasagerului, dar nu pentru un test de coliziune: un șofer din California a fost prins cu o păpușă la bord, încâlcând regulile și circulând pe banda specială rezervată mașinilor cu mai mulți pasageri, în apropiere de San Francisco, a anunțat poliția locală, potrivit AFP.

Utilizatorii acestui tip de benzi „trebuie să fie persoane reale, nu proiectul tău de lucru manual”, a reamintit cu umor poliția rutieră din Hayward, într-un mesaj publicat marți pe rețelele de socializare.

Șoferul prevăzuse aproape totul: își îmbrăcase falsul pasager, așezat pe scaun, cu un hanorac albastru cu glugă și o pălărie.

Dar lipsa de atenție la detalii l-a trădat, deoarece polițiștii au fost intrigați de această siluetă fără chip.

Ambuteiajele pot fi infernale în zona golfului San Francisco și în jurul Los Angelesului. Pentru a încerca să fluidizeze traficul și să reducă poluarea atmosferică, California a instituit de mult timp benzi rezervate mașinilor cu mai mulți pasageri.

Situate în stânga benzilor rapide, acestea sunt marcate cu sigla „HOV”, care înseamnă în engleză „vehicule cu mai mulți ocupanți”. Dar, în viața de zi cu zi, mulți șoferi abuzează de ele fără a avea dreptul.

Potrivit Caltrans, organismul care gestionează autostrăzile statului California, contravenienții riscă o amendă de 490 de dolari.

Șofer cu un pasager în mașină, imagine ilustrativă. FOTO: © motortion | Dreamstime.com