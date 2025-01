Cu nouă zile înainte de venirea lui Trump la Casa Albă, Rusia și Ucraina intensifică bătălia pentru Kursk. De ce regiunea rusă este văzută cheia viitoarelor discuții

Insistența continuă a Ucrainei de a menține controlul asupra teritoriului cucerit în regiunea rusă Kursk arată cât de important crede Kievul că este să păstreze teritoriul rusesc, mai ales dacă Donald Trump împinge ambele părți la masa negocierilor, relatează The Washington Post.

Cu nouă zile înainte de învestirea președintelui ales Donald Trump, Rusia și Ucraina sunt implicate într-o luptă intensă pentru a controla o parte din regiunea rusă Kursk, care se așteaptă să fie un punct de negociere cheie în cadrul discuțiilor de pace pe care Trump s-a angajat să le poarte.

Trupele ucrainene au lansat un contraatac în regiune la sfârșitul săptămânii trecute, încercând să recucerească o parte din teritoriul pe care l-au cucerit vara trecută și apoi l-au pierdut. Șeful biroului președintelui Volodimir Zelenski, Andri Iermak, a confirmat ofensiva pe rețelele sociale, precizând că Rusia „primește ceea ce merită”. Atacul a avut loc după ce Rusia a început să trimită mii de soldați nord-coreeni pe frontul de la Kursk, luna trecută, folosindu-i în ceea ce trupele ucrainene au descris ca fiind „valuri de carne de tun”.

Sâmbătă, Zelenski a anunțat că Ucraina a capturat doi soldați nord-coreeni. Este pentru prima dată când soldați nord-coreeni au fost transferați la Kiev pentru interogatoriu. Anterior, soldații ucraineni au mai reușit să captureze un soldat nord-coreean, dar a decedat din cauza rănilor suferite înainte de a putea fi audiat.

Cu toate acestea, după aproximativ o săptămână de la noua operațiune de la Kursk, s-au înregistrat puține progrese, Ucraina înregistrând câștiguri foarte modeste în unele zone, dar Rusia a avansat constant pe flancul stâng și a luat prizonieri. Ucraina a menținut un punct de sprijin în regiune începând cu luna august, dar a pierdut în mod constant teritoriu în timp ce Rusia, care intenționează să îl recucerească, concentrează acolo o putere de foc intensă.

Ce spun martorii despre situația de pe front

„Au fost zile dificile”, a afirmat un soldat ucrainean desfășurat în regiune, vorbind despre primele zile ale contraatacului sub rezerva anonimatului din cauza caracterului sensibil al operațiunii. „Rușii au atacat din direcții diferite în același timp. Au reușit în unele dintre ele. Au trecut granița [în Ucraina] în câteva puncte, dar am reușit să recucerim pozițiile.”

În ultimele zile, bloggerii militari ruși au relatat că trupele ruse au reușit să recupereze teritoriu în Kursk. „Ofensiva de fier este de neoprit”, a descris un canal. Andrei Rudenko, un jurnalist din presa rusă de stat și blogger militar, a scris pe Telegram că ofensiva Ucrainei „a eșuat lamentabil”. Bloggerii au postat, de asemenea, imagini cu trupele ucrainene care au fost capturate de armata rusă.

Insistența continuă a Ucrainei asupra Kurskului indică cât de important crede Kievul că este să păstreze teritoriul, mai ales că revenire la Casa Albă a lui Trump ar putea crește presiunea pentru ca ambele părți să vină la masa negocierilor. Oficialii ucraineni au avertizat, de asemenea, că dacă trupele lor s-ar retrage peste graniță, cei 60.000 de soldați pe care Kievul susține că i-a desfășurat Rusia i-ar urma în Ucraina și ar ocupa mai mult teritoriu.

Incursiunea din august în Kursk marchează singurul avans clar al Ucrainei pe câmpul de luptă în ultimul an, ceea ce o face și mai importantă pentru Ucraina.

„Există un stimulent clar pentru Ucraina de a încerca să păstreze Kursk cât mai mult timp posibil, așa că are sens să desfășoare operațiuni la scară mică pentru a-și îmbunătăți pozițiile, astfel încât să îl poată păstra mai mult timp și să încerce să demonstreze că încă mai are opțiuni ofensive în acest război”, a declarat Michael Kofman, analist militar la Center for Naval Analyses din Virginia.

Rusia, între timp, este nerăbdătoare să recucerească teritoriul, dar și-a menținut încă o mare parte a puterii sale militare în estul Ucrainei, unde forțele ruse au declarat că au capturat orașul ucrainean Kurakhove în această săptămână. Oficialii ucraineni au negat aceste relatări și au descris bătălia ca fiind în curs.

Interesul Rusiei de a se întâlni cu Trump echivalează cu dorința de a negocia

Pe măsură ce se apropie inaugurarea lui Trump, Moscova, care are un avantaj în ceea ce privește forța de muncă și resursele, are mai puține motive decât Ucraina să considere că preluarea funcției de către Trump va schimba imediat situația.

„A existat o poveste de lungă durată de la alegeri conform căreia ambele părți vor încerca să își îmbunătățească substanțial pozițiile înainte de 20 ianuarie”, a declarat Kofman, descriind-o ca fiind o „fixație” care încurajează „gândirea pe termen scurt” cu privire la război.

„Există semne ale unui interes al Rusiei de a se întâlni cu Trump, dar acest lucru nu trebuie confundat cu o dorință de a negocia. Nu este clar de ce Moscova ar negocia acum, având în vedere traiectoria războiului”, a spus el.

Soldații ucraineni sunt conștienți de apropiata inaugurare a lui Trump, a declarat Oleh, în vârstă de 30 de ani, un soldat din Regimentul 8 al Forțelor pentru Operații Speciale din Ucraina, care este desfășurat în regiune. „Există un aspect politic în această operațiune”, a spus el. „Nu-l putem ignora”. El a vorbit cu condiția ca doar prenumele său să fie folosit, în conformitate cu protocolul militar ucrainean.

Moscova trimite soldații nord-coreeni în prima linie

Dar principala preocupare din ultimele săptămâni a fost utilizarea de către Rusia a trupelor nord-coreene, care au consolidat capacitățile ofensive ale Moscovei în Kursk. Trupele, sprijinite de artileria și dronele rusești, s-au deplasat în grupuri mari spre pozițiile ucrainene. Spre deosebire de trupele ruse, care de obicei se deplasează în grupuri mai mici pentru a evita detectarea, soldații au părut adesea să ignore dronele care zburau deasupra lor și au înaintat chiar dacă camarazii lor au fost răniți sau uciși.

Trupele ruse i-au urmat adesea pentru a stabiliza aceste câștiguri.

Tactica destul de simplă de a lua cu asalt pozițiile ucrainene cu un număr mare de trupe a avut destul succes, a declarat Oleh. Cu toate acestea, el a spus că unitatea sa a reușit, de asemenea, să provoace pierderi considerabile trupelor ruse, inclusiv Brigăzii 810 Infanterie Marină a Rusiei, ceea ce ar fi putut forța Rusia să apeleze la trupele nord-coreene mai devreme decât planificase.

Utilizarea asalturilor masive ale trupelor nord-coreene înseamnă, de asemenea, că Rusia își păstrează proprii soldați.

„În acest scenariu, ei pot salva trupele ruse pentru alte sarcini pe linia frontului, nu pentru a le trimite în cele mai periculoase misiuni”, a declarat Oleh. Între timp, Ucraina a profitat de dificultățile de comunicare dintre trupele ruse și nord-coreene pentru a recuceri unele poziții din Kursk, deoarece ceea ce Oleh a descris ca fiind confuzie între cele două grupuri pare să fi încetinit eforturile Rusiei de a stabiliza teritoriul după atacuri.

Luna trecută, Oleh a declarat că între 400 și 500 de soldați nord-coreeni au lansat un atac asupra pozițiilor ucrainene, depășindu-i numeric pe ucrainenii staționați acolo cu cel puțin 6 la 1. Bătălia a durat opt ore, până când partea ucraineană a rămas fără gloanțe și a trebuit să se retragă, a spus el.

Ucrainenii au luat un nord-coreean drept prizonier de război și i-au acordat primul ajutor, a declarat Oleh, dar soldatul a murit din cauza rănilor înainte de a putea fi interogat. Alți soldați nord-coreeni s-au sinucis cu grenade când au ajuns în pericol de a fi capturați de ucraineni, a spus el. Mulți alții au fost lăsați morți sau răniți pe câmpul de luptă.

Soldații nord-coreeni par să opereze cu o mentalitate și o abordare complet diferite de cele ale trupelor ruse. „Sunt foarte proaspeți”, a spus Oleh. „Când rușii ne atacă pozițiile și suferă pierderi, se retrag. Dar nord-coreenii continuă să meargă înainte.”