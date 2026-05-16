Cu primul său film animat, regizorul „Parasite” vrea să întreacă nume legendare: „Am simțit că este șansa mea”

Bong Joon Ho și Mélita Toscan du Plantier, la Festivalul de Film de la Cannes. Credit: Luca Carlino/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bong Joon-ho, care a câștigat trei premii Oscar și două Palme d`Or la Cannes pentru „Parasite”, face primul său film animat. „Ally”, spun producătorii săi, este povestea unui calamar care trăiește în adâncurile Oceanului Pacific și arată cum „întâlnirile dintre oameni și creaturile adâncurilor pot remodela ambele lumi”.

Regizorul sud-coreean le-a declarat reporterilor prezenți la Festivalul de Film de la Cannes că speră că va reuși o producție pe măsura celor realizate de maestrul japonez al animației Hayao Miyazaki și George Miller, australianul celebru pentru „Babe”, a scris AFP.

„Întotdeauna mi-am dorit să creez o scenă de acțiune extraordinară, care să le poată depăși pe cele grozave pe care le-au creat George Miller sau Miyazaki, și am simțit că acest film este șansa mea să îmi pun în practică această ambiție”, a declarat el pentru revista Variety.

Bong, care a câștigat un număr mare de fani pentru producții ca SF-ul „Snowpiercer”, a realizat deja un film cu creaturi, „Okja”, în care rolurile principale sunt jucate de Paul Dano și Tilda Swinton, în 2017.

„Ally” va fi lansat în 2027

Regizorul sud-coreean a recunoscut că fanii săi „ar putea fi surprinși că este o animație”.

„Dar odată ce vor vedea de fapt filmul”, anul viitor, „le va fi destul de familiar și s-ar putea să fie bucuroși să îmi vadă semnăturile”, a adăugat regizorul.

Bong, în vârstă de 56 de ani, lucrează la film cu intermitențe de aproape șapte ani și a lansat primele imagini ale lungmetrajului luna trecută. Se estimează că acesta va fi finalizat în prima jumătate a anului 2027 și lansat mai târziu în cursul aceluiași an.