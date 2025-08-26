Cu sau fără uniformă? Cu ce să îmbraci copiii la școală ca să fie și decenți, și în pas cu moda

Întoarcerea la școală nu e niciodată doar despre rechizite și manuale. E despre emoția revederii, despre diminețile agitate cu sandwichuri și termosuri pregătite pe fugă, despre pașii timizi care se opresc în fața clasei și despre… hainele care îi însoțesc pe copii în toate aceste momente.

În fiecare toamnă, căutăm haine care să reziste ritmului lor de neobosit, dar care să le și ofere libertatea de a fi ei înșiși. Anul acesta, colecția H&M Kids Back to School aduce exact ce trebuie: un mix reușit de confort, stil, funcționalitate și un strop de magie.

Denim pentru fiecare zi

În centrul colecției stă denimul, reinterpretat pentru a fi purtat zi de zi, cu lejeritate și zâmbet. Nuanțele variază de la albastru mediu la negru decolorat, iar croielile sunt perfecte pentru copiii activi: blugi largi, evazați sau cu forme barrel, cămăși din denim moale, hanorace și jachete matlasate care țin de cald fără să încurce joaca.

Piesele sunt gândite pentru copii de până la 14 ani și aduc un aer relaxat, dar modern. Fie că merg la școală, la afterschool sau ies în parc după ore, vor avea mereu o ținută care arată bine și se simte bine.

