Cuba acuză Washingtonul de „manipulare politică” prin ajutorul umanitar trimis de SUA victimelor uraganului Melissa

Havana a denunțat acordarea de ajutor umanitar de către Statele Unite victimelor uraganului Melissa din estul Cubei drept „manipulare politică”, pe fondul tensiunilor politice sporite dintre cele două țări, relatează AFP, conform Agerpres.

„Guvernul Statelor Unite exploatează ceea ce ar putea părea un gest umanitar în scopuri oportuniste și de manipulare politică”, a declarat Ministerul cubanez de Externe într-un comunicat publicat miercuri seară.

Washingtonul a anunțat livrarea de ajutor umanitar în valoare de 3 milioane de dolari prin intermediul a două zboruri charter din Miami către estul Cubei, afirmând că a luat „măsuri extraordinare pentru a se asigura că acest ajutor ajunge direct la poporul cubanez, fără interferențe sau deturnări din partea regimului ilegitim”.

Ajutorul de la Washington, care colaborează cu Biserica Catolică de pe insula comunistă, se așteaptă să ajungă la aproximativ 6.000 de familii, sau 24.000 de persoane, conform Departamentului de Stat.

Diplomația cubaneză a precizat că Washingtonul nu a intrat în nicio comunicare oficială cu Havana pentru a confirma expedierea acestui ajutor, la 77 de zile după uraganul care a lovit mai multe provincii estice ale țării în noiembrie.

„Cuba acceptă această donație necondiționat și înțelege că este un gest din partea poporului Statelor Unite”, a adăugat Ministerul Afacerilor Externe.

Trump a amenințat Cuba

Ajutorul american survine în contextul în care președintele Donald Trump își intensifică amenințările la adresa Cubei, aliatul economic și ideologic al Venezuelei, în urma căderii președintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturat pe 3 ianuarie în timpul unei operațiuni spectaculoase a forțelor americane la Caracas.

Președintele SUA a îndemnat Cuba în special să accepte, „înainte să fie prea târziu”, un „acord” a cărui natură nu a specificat-o.

Cuba, care este puternic dependentă de petrolul venezuelean, se confruntă cu cea mai gravă criză economică din ultimii treizeci de ani, cu inflație galopantă, pene de curent și penurie de alimente, medicamente și combustibil.

„Nu este nimic politic în conservele de ton, orez, fasole și paste. Cei care politizează situația sunt membri ai regimului care vor să distragă atenția și să mintă, și cu siguranță asta fac, pentru că adevărul este că sunt incapabili să-și întrețină propriul popor”, a declarat joi reporterilor un înalt oficial al Departamentului de Stat, Jeremy Lewin, responsabil cu ajutorul umanitar.

El a spus că „speră ca guvernul cubanez (…) să nu politizeze problema, să nu se amestece” în distribuirea acestui ajutor.

Conform Washingtonului, este vorba despre angajarea într-un „răspuns umanitar mai amplu pentru Cuba”, a continuat oficialul, subliniind că „uraganul, deși a provocat devastări, este doar o parte a ceea ce este în realitate o criză umanitară tragică și răspândită în Cuba, cu boli, foamete și mizerie, care sunt rezultatul incompetenței regimului și al eșecului sistemului existent’.